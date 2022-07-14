من هو غازي السميري العتيبي ويكيبيديا

يتداول رواد مواقع ومنصات السوشيال ميديا بكثرة اسم غازي السميري العتيبي نظرا لبراعته في عالم الطب ، حيث أن هذا الطبيب العربي يعتبر من أمهر وأشهر أطباء الوطني العربي ومنطقة الخليج العربي ، وفي موضوعنا هذا سنضع بين ايديكم اهم التفاصيل عن هذا الطبيب فتابعوا الاسطر القادمة .

من هو غازي السميري العتيبي

غازي السميري العتيبي طبيب وأكاديمي سعودي في الستينيات من عمره. كما شغل العديد من المناصب أهمها عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بالإضافة إلى عمله الطويل في جامعة الإمام عبد الرحمن في قسم الرعاية التنفسية. الجدير بالذكر أنه نائب عميد مستشفى الملك فهد، وحصل العتيبي على درجة الدكتوراه في قسم الرعاية التنفسية والمركزية عام 2014 م، ودرس الطب في إحدى جامعات اسكتلندا بالولايات المتحدة الأمريكية.

سيرة غازي السميري

تتمثل سيرة غازي السميري في النقاط التالية

الاسم بالعربي غازي السميري العتيبي.

الاسم الانكليزي غازي السميري العتيبي.

الميلاد ربما في السبعينيات من القرن الماضي.

العمر في العقد الرابع من عمره

مكان الميلاد مدينة في المملكة العربية السعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات العلمية درجة الدكتوراه في قسم الجهاز التنفسي والرعاية المركزية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

اللهجة خليجية – سعودية.

المهنة طبيب – وكيل مستشفى الملك فهد.

غازي السميري ماذا سيعود

غازي السميري العتيبي من عائلة السميري التي تعود أصولها إلى قبيلة العتيبي. .

كم عمر غازي السميري العتيبي

من خلال البحث تبين أن الطبيب السعودي غازي السميري العتيبي في العقد الرابع من عمره حيث ولد في ستينيات القرن الماضي في إحدى مدن المملكة العربية السعودية، لكن لم يتم الوصول إلى تاريخ الميلاد بالضبط. الجدير بالذكر أن السميري من أشهر الأطباء في منطقة الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية. .

جنسية غازي السميري العتيبي

الدكتور غازي السميري العتيبي مواطن سعودي ولد وترعرع، وحصل على الدكتوراه في قسم الرعاية التنفسية والمركزية من إحدى جامعاتها، لكنه سافر للدراسة والعمل في العديد من الدول مثل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا نكون قد تطرقنا وإياكم الى اهم المعلومات الشخصية والمهنية والتعليمية عن الطبيب العربي الجميل غازي السميري العتيبي ونتمنى من الله ان نكون قد افدناكم ، ونلفت نظركم اننا سنعكف على تقديم كل ما هو جديد في عالم الطب عبر موقعنا العرب اليوم فتابعونا باستمرار .