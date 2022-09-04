من هو غانم مبارك ويكيبيديا ، تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء والمشجعين لكرة القدم داخل الوطن العربي اسم اللاعب غانك مبارك والذي يعد من اللاعبين الذين تميزوا بالمهارات العالية في كرة القدم من المراوغة والحركات الرائعة ، والذي يعد من اللاعبين القدماء في ذلك المجال ، وهو يبلغ من العمر 59 عام ، ويرجع تصدر اسمه لمحركات البحث وفاته في يوم 3/سبتمبر / 2022 ، تابعوا معنا .

من هو غانم مبارك – ويكيبيديا

غانم مبارك لاعب كرة قدم إماراتي من مواليد 1963 وتوفي في 3 سبتمبر 2022 م عن عمر 59 عاما ولعب لنادي النصر الإماراتي في مركز الدفاع وكان لديه شغف كبير بشعار النصر.، واشتهر بتميزه في اللعب خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وكان أيضًا سببًا في تحقيق عدد كبير من الانتصارات للفريق والمنتصر. كما شارك خلال التسعينيات في مونديال إيطاليا، وشارك في العديد من البطولات الآسيوية بالإضافة إلى بطولات كأس الخليج العربي، كما تولى منصب إدارة الفريق الأول بنادي الجزيرة.

سيرة غانم مبارك

تتضمن سيرة لاعب كرة القدم غانم مبارك المعلومات التالية

الاسم الكامل غانم سالم فرج مبارك.

تاريخ الميلاد 3 سبتمبر 1963 م.

مكان الميلاد الامارات العربية المتحدة.

العمر 59 سنة.

الجنسية إماراتي.

الارتفاع ١٧١ سم.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

المهنة لاعب كرة قدم.

مركز اللعب مدافع.

تاريخ الوفاة 3 سبتمبر 2022 م.

سبب الوفاة صراع المرض.

وفاة غانم مبارك لاعب نادي النصر الأسبق

أعلن اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 م وفاة غانم مبارك لاعب نادي النصر الإماراتي السابق عن عمر 59 عاما وخالد إسماعيل مبارك المهيري لاعب الإمارات السابق. ونعى المنتخب ونادي النصر وفاة غانم مبارك عبر صفحته الرسمية على منصة تويتر قائلا

سبب وفاة غانم مبارك لاعب نادي النصر …

ولم يعرف سبب وفاة لاعب نادي النصر السابق، غانم مبارك، لكن يرجح أن سبب وفاته هو صراعه مع مرض مزمن غير محدد. وسبق أن حضر عدد كبير من لاعبي نادي النصر جنازة المرحوم غانم مبارك بمقبرة القصيص ومنهم سالم ربيع بوسامة. وناجي جلال وأحمد خورشيد وعوض مبارك وسالم ربيع بن سرور وعبد الكريم مبارك وعبيد عبد الكريم وناقي غلوم وحمد الملا والعديد من الشخصيات المهمة الأخرى.

من هو غانم مبارك ويكيبيديا ، يعد من لاعبين كرة القدم القدماء والبالغ من العمر 59 سنة ، يرجع الى أصوله الامارتية ، وكانت فترة شهرته في كرة القدم في الثمانينات من القرن الماضي ، كما أنه حقق العديد من البطولات كما أوضحناها لكم في الأعلى ، وتعرفنا على سبب وفاة غانم مبارك لاعب نادي النصر .