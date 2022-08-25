من هو غيث الاماراتي ويكيبيديا السيرة الذاتية ، غيث الاماراتي هو شخصية انتشرت شهرتها بسرعة كبيرة جدًا، حيث كان غيث الامارتي قد عمل قناة على اليوتيوب والتي من خلالها كان يقدم المساعدات الانسانية للأشخاص حول العالم من فئة الفقراء في مصر والسعودية والجزائر والأردن وغيرها من البلدان العربية، حيث كان غيث الاماراتي يعمل على توزيع المساعدات دون أن يظهر صورته في كل المقاطع التي قام بنشرها.

غيث الاماراتي ويكبيديا

غيث الاماراتي هو أحد الشخصيات التي كانت من أعلام الشهرة في عصرنا الحالي لما يقدمه من مساعدات للأشخاص حول العالم، فقد عمل غيث الاماراتي على جمع التبرعات من العديد من أصحاب الفضل وقام بتوزيعها حسب متطلبات الشخص، فمنهم من كان يساعده على الزواج ومنهم من كان يساعده على بناء بيته، ومنهم أيضًا من كان يساعده على بناء مشروع صغير ومن أفضل المساعدات التي قدمها غيث الاماراتي هو دعمه للأشخاص المصابين بالأمراض والغير قادرين على دفع أموال العمليات الجراحية والعلاج.

من هو غيث الاماراتي ويكيبيديا السيرة الذاتية

غيث الاماراتي شخصية محبوبة لجميع المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم وخاصة عبر اليوتيوب، حيث اكتسب شهرته من اليوتيوب، وبالحديث عن السيرة الذاتية للشاب غيث الاماراتي فإنه شخصية مجهولة الهوية بناءًا على طلبه وانه يسعى الى عمل الخير لا الى الشهرة، وقد ظهر في كافة الفيديوهات التي عملها بدون أن يتم اظهار وجهه أبدًا، والمعروف عن غيث الامارتي اسمه فقط.

برنامج قلبي اطمأن

قام غيث الامارتي بعمل برنامج قلبي اطمأن الذي يقدم فيه الكثير من المساعدات للأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة من كل انحاء العالم من الدول العربية الفقيرة، هذا البرنامج قد اكتسب شهرة كبيرة حول العالم لما يقدمه من دفعة انسانية للأفراد في الدول العربية، كان برنامج قلبي اطمأن يعرض في شهر رمضان المبارك وبدأ البرنامج من عام 2018م.

وعن غيث الاماراتي الشخصية التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب بشكل كبير فهو من أبرزما قدمته دولة الامارات مثالًا للأشخاص الذين يسعون الى الخير دائمًا، فقدم الكثير وما زال في جعبته الكثير.