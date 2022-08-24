من هو غيث مقدم برنامج قلبي اطمأن ، دائماً ما يحاول الكثير من المواطنين داخل الوطن العربي البحث حول التعرف على صاحب البرنامج الخيري والعطاء برنامج قلبي إطمان غيث ، والذي قد حظية بإهتمام كبير وحاز على ملايين من المشاهدات من كل عام عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وتهدف الفكرة الرئيسية لهذا البرنامج إلى الوصول إلى أفقر الأفراد في الوطن العربي والدول النامية الأخرى، تابعوا معنا .

من هو غيث مقدم برنامج قلبي مطمئن

غيث مواطن إماراتي شاب ومقدم البرنامج الإنساني قلبي مطمئن على MBC وأبو ظبي. ولد في دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن العشرين، ويعتقد أنه في الأربعينيات من عمره، واعتنق الإسلام ويقيم حاليًا في مدينة أبو ظبي الإماراتية. غيث غير معروف حتى يومنا هذا. يرتدي قبعة ولا يظهر في الفيديوهات التي يقدمها. وهو من الشخصيات الخيرية دون أن يعرف ملامح وشخصية هذا الشاب.

سيرة غيث الإماراتي

يعتبر غيث من أشهر الشخصيات التي لم يتم التعرف عليها بأي تفاصيل أو ملامح وجهه، رغم أنه كان يقدم البرنامج منذ أربع سنوات، وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن غيث

الاسم غيث.

الاسم المستعار غيث الامارات.

مكان الميلاد الإمارات العربية المتحدة.

سنة الميلاد ولد في القرن العشرين الميلادي.

العمر هو في العقد الرابع من عمره.

الجنسية يحمل الجنسية الإماراتية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

بلد الإقامة مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الهواية المفضلة مساعدة الناس ومساعدتهم.

المهنة والنشاط مقدم برنامج قلبي عتمان.

سنوات النشاط منذ 2022 م حتى الآن.

الحالة الاجتماعية أعزب.

اللغة الأم العربية “اللهجة الإماراتية”.

برنامج قلبي يطمئن

برنامج “قلبي مطمئن” هو أحد البرامج التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مقدم البرامج الشاب غيث الذي ظل وجهه بعيدًا عن وسائل الإعلام حتى يومنا هذا. عُرض البرنامج لأول مرة على موقع يوتيوب وقناة نور دبي MBC1. وقناة أبو ظبي في الثالث عشر من مايو 2022، عندما عرض الموسم الرابع في عام 2022 م، أي أن البرنامج الآن يتكون من أربعة مواسم. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية في جميع دول العالم سواء العربية أو الإفريقية أو الغربية. يمكنكم مشاهدة جميع حلقات الموسم الأول إلى الرابع على منصة البرنامج تويتر مباشرة عبر رابط “”.

غيث مقدم برنامج قلبي يطمئن على انستجرام

طمأن الشاب الإماراتي غيث مقدم برنامج المساعدات الإنسانية، قلبي، قاعدة جماهيرية كبيرة على حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، ويتبعه ما يقرب من 848 ألف متابع على تلك المنصة، وينشر العديد من الصور له. الأماكن التي يسافر إليها بحثًا عن عمل الخير وتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية. الحساب الإماراتي للشاب غيث على منصة إنستجرام مباشرة عبر الرابط الإلكتروني على الإنترنت “”.

من هو غيث مقدم برنامج قلبي اطمأن ، يعتبر غيث هو الشاب الاماراتي الذي يقدم البرنامج منذ اربع سنوات دون الكشف عن وجهه ، وهذا ما دفع الكثير في محاولة للتعرف على شخصه ، وهو شاب يبلغ سن الاربعين من عمره تقريباً صاحب جنسية إماراتية .