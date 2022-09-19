من هو فايز المالكي ويكيبيديا، يعتبر فايز المالكي واحد من اكثر الشخصيات البارزة في عالم الكوميديا بالمملكة العربية السعودية، الذي عمل على تقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية الكوميدية التي من خلالها حقق الشهرة الكبيرة بمختلف انحاء الدول العربية، واصبح من الشخصيات ذو الشعبية والجماهرية الكبيرة، لذا اصبح اهتمام الكثير في التعرف على من هو فايز المالكي ويكيبيديا.

فايز المالكي ويكيبيديا

الممثل الكوميدي العملاق فايز المالكي الذي حقق الشهرة العالمية الكبرى في مجاله الفني الكوميدي، ولد فايز المالي في اليوم الثاني عشر من شهر أيلول لعام 1968 ميلادي في المملكة العربية السعودية بمحافظة الطائف، وعمل على تقديم مجموعة كبيرة من اجمل المشاهد الكوميدية الذي اشتهر الشهرة الكبيرة من خلالها.

السيرة الذاتية فايز المالكي

يمتلك فايز المالكي قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف انحاء الجزيرة العربية كونه واحد من ابرز النجوم في المملكة العربية السعودية المختص في مجاله الكوميدي، لذا اصبح اهتمام الكثير في معرفة ابرز المعلومات والتفاصيل حوله، ومن ابرز معلوماته كالتالي :

الاسم : فايز احمد مالكي .

تاريخ الولادة : 1968/7/12 ميلادي .

العمر : 54 عام .

الحالة الاجتماعية : متزوج .

الديانة : يعتنق الديانة الإسلامية .

محل الإقامة : المملكة السعودية .

المهنة : ممثل كوميدي .

سنوات النشاط : 1985 ميلادي .

حسابات فايز المالكي على مواقع التواصل الاجتماعي

الممثل السعودي المختص في مجال الكوميديا فايز المالكي الذي تمت شهرته بصورة كبيرة بمختلف انحاء العالم العربي من خلال حساباته الشخصية، لذا اصبح اهتمام العديد من المتابعين في معرفة بعض الحسابات الشخصية الخاصة به، وتكون حسابات فايز المالكي على مواقع التواصل الاجتماعي كالاتي:

فايز المالكي على سناب شات “من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا“.

فايز المالكي على تويتر “من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا“.

فايز المالكي على إنستقرام “من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا“.

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل حول الفنان الكوميدي فايز المالكي الذي حقق الشهرة العالمية في مجاله الكوميدي، وبعد شهرته اصبح اهتمام العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في معرفة من هو فايز المالكي ويكيبيديا.