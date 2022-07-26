من هو فريد زوج سيرين عبد النور السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو فريد زوج سيرين عبد النور السيرة الذاتية ، والذي يعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة كونه يعتبر الداعم الأول للنجمة سيرين عبد النور ، والذي يظهر دائمًا بجانبها ويدعمها ويحبها ، تابعوا معنا .

من هو فريد زوج سيرين عبد النور

زوج سيرين عبد النور رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة. قابلت سيرين زوجها بالصدفة. التقت به أولاً في السينما ثم في الشارع. ثم أصبحوا أصدقاء وتحولت العلاقة إلى حب متبادل. خلال تلك الفترة، كانت سيرين تتحقق مما إذا كان فريد لائقًا لأن يكون أباً لأطفالها ويشاركها حياتها. أنجب الثنائي سيرين وفريد ​​طفلهما الأول في عام 2011، وطفلهما كريستيانو في مارس 2022.

سيرة فريد رحمة

في ضوء المعلومات المقدمة عن فريد رحمة، نلخص بياناته الخاصة من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل فريد رحمة.

الجنسية الجنسية اللبنانية.

مكان وتاريخ الميلاد من مواليد 20 سبتمبر ولكن العام غير معروف.

مكان الميلاد الجمهورية العربية اللبنانية.

العلامة الفلكية برج العذراء

اللغة الأم العربية واللهجة اللبنانية.

لغات أخرى يجيد فريد اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

المهنة رجل أعمال.

الزوجة سيرين عبد النور.

عدد الأولاد طفلان “تاليا، كريستيانو”.

الهوايات فريد رحمة مهتم بالسفر وممارسة الرياضة.

من هي سيرين عبد النور

سيرين عبد النور ممثلة ومغنية تعود أصولها إلى مدينة العبادية في العاصمة اللبنانية بيروت. في عام 2003 م ثم غنت عام 2004 م بألبوم “ليلى من ليالي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، واليوم تعتبر فنانة لبنانية شاملة قريبة من الجمهور.

كم عمر زوج سيرين عبد النور

العمر الدقيق لزوج سيرين عبد النور غير معروف، لكنه ولد في 20 سبتمبر، ويبدو أن الرحمة في الأربعينيات من عمره، وسيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها كل عام، وتنشر صورة لهما معلقة بعبارات من الحب والغزل، ويشار إلى أن سيرين عبد النور النور من مواليد 21 فبراير 1977 م، وهي تبلغ حاليًا 45 عامًا.

فارق السن بين سيرين عبد النور وزوجها …

فارق السن بين سيرين عبد النور وزوجها غير معروف، إذ لم تذكر سيرين في أي مقابلة صحفية عمر زوجها الحقيقي، وكم سنة هو أكبر منها. فيديو للعائلة وأبنائه كريستيانو وتاليا.

ما هي ديانة زوج سيرين عبد النور

استنكر زوج سيرين عبد النور، فريد رحمة، المسيحية، وهذا واضح من مشاركة زوجته في كل تقاليد دينهم من خلال صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة يوم رأس السنة الميلادية. ومن الجدير بالذكر أن سيرين عبد النور تتبع أيضًا الديانة المسيحية الأرثوذكسية. عبور، ولا تتخلف عن المناسبات الدينية الأخرى.

حساب فريد رحمة على الانستغرام

فريد رحمة يملك حسابا على موقع انستجرام، ويشارك صوره مع زوجته النجمية سيرين عبد النور، ومع طفليه تاليا وكريستيانو، كما تنشر رحمة مقاطع فيديو أثناء ممارسته للرياضة أو أثناء سفره بالخارج. لبنان، فيما يتعلق بكلمات سيرين عن الحب والغزل، ويمكن الاطلاع على رواية فريد زوج سيرين عبد. الضوء من خلال النقر مباشرة على “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هو فريد زوج سيرين عبد النور السيرة الذاتية ، وجاء ذلك بعد قيامها بنشر فيديوهات عبر حسابها على انستقرام احتفالاً بعيد زواجها الخامس عشر ، و ما هي ديانة زوج سيرين عبد النور .