من هو فهد الرجعان السيرة الذاتية،يعتبر رائد الاعمال المشهور والبارز الكويتي فهد الرجعان من الشخصيات المهمة والبراقة في العالم العربي وفي الساعات القليلة الماضية ضجت منصات السوشيال ميديا ووسائل الاعلام المختلفة حول وفاة رجل الاعمال الكويتي المشهور فهد الرجعان وكان فهد الرجعان الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي الاعوام الماضية توقف عن الرئاسة لاتهامه في اختلاس الاموال من التأمينات العامة بالكويت.

من هو فهد الرجعان ويكيبيديا

فهد الرجعان رجل أعمال والرئيس السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت. ولد الراجان ونشأ في العاصمة الكويتية الكويت. بدأ عمله في ريادة الأعمال في أوائل السبعينيات، حيث استطاع الرجعان أن يصعد السلم الوظيفي الحكومي في الكويت، مما يثبت قيمته. وكان الرجعان متهما في 2012 بقضايا فساد تتعلق بالمال، توفي فهد الرجعان اليوم في مدينة لندن ببريطانيا.

سيرة فهد الرجعان الذاتية

يعتبر فهد الرجعان من رجال الأعمال المعروفين في المجتمع الكويتي، ونقدم له أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل فهد مزيد رجان الرجعان.

الاسم المستعار فهد الرجعان.

تاريخ الميلاد 25 ديسمبر 1948 م.

تاريخ الوفاة توفي في 6 سبتمبر 2022 م.

العمر عند الوفاة 74 سنة.

مكان الميلاد الكويت / دولة الكويت.

الإقامة يعيش في لندن / المملكة المتحدة.

المهنة رجل أعمال.

الوظيفة السابقة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الجنسية كويتي وبريطاني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة منى محمد عبد العزيز الوزان.

عدد الأبناء بنتان فرح وفجر.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية واللهجة الكويتية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس إدارة أعمال.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية في واشنطن.

سنوات العمل بدأ نشاطه الريادي من عام 1970 م حتى عام 2012 م.

أهم المناصب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت. رئيس المجلس الاستشاري لشركة الوفرة للاستثمار. رئيس مجلس إدارة شركة الوفرة للاستثمار الدولي فرع الكويت. رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي المتحدة المحدودة.



سبب وفاة فهد الرجعان

توفي فهد الرجعان يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 م، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة أودت بحياته. ملف فساد الرجعان وآخرون طالبوه بالرحمة والمغفرة، ولأهله الصبر والسلوان. الجدير بالذكر أن فهد الرجعان متورط في قضايا فساد مختلفة ولديه أحكام قضائية معلقة في دولة الكويت.

فهد الرجعان تويتر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الاقتصادي والسياسي فهد الرجعان، وسرعان ما قام رواد موقع تويتر بنشر هاشتاغ يحمل اسمه، مستذكرين ما مر به حتى وصل في نهاية المطاف إلى لندن، حيث توفي، وبعضهم. يتذكر السنوات الخمس الماضية التي تورط فيها الرجعان ليحكم عليه بالسجن. ل # هاشتاغ اسم فهد الرجعان لمتابعة اخبار الدفن و الجنازة .

تعتبر رجل الاعمال الكويتي المشهور والبارز فهد الرجعان من الشخصيات الشهيرة التي شغلت الكثير من المناصب المتنوعة في دولة الكويت وفي الاونة الاخيرة انتشر خبر وفاة الكويتي فهد الرجعان وبالتحديد امس الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 م بسبب تعرضه لازمة قلبية شديدة وتوفي على أثرها وكانت يبلغ من العمر عند وفاته نحو 74 سنة.