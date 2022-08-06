من هو فهد بن فصلا السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو فهد بن فصلا السيرة الذاتية ، وهو أحد الشخصيات العاملة في المجال الفني في السعوديين وأشهرهم عبر الخليج العربي، ويقوم بنشر العديد من الأغاني عبر حساباته على التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

من هو فهد بن فصلة – ويكيبيديا

فهد بن فضلة فنان ومطرب سعودي الجنسية. ولد في إحدى قرى المملكة العربية السعودية عام 1996 م. فهد من اغاني شيلا المشهورة في الخليج العربي. ويعرض هذه الأغاني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة يوتيوب، وهو أول ما بدأ انطلاقته الفنية عندما غنى كثيرًا من الشيلات المتعلقة بالرئيس الراحل صدام حسين، يعد فهد من الشخصيات التي تحافظ على التراث الشعبي السعودي. وتعمل على تطويره.

سيرة فهد بن فاصلة

فهد بن فضل من أشهر المطربين في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم والصلة فهد بن فاصلة الهاجري القحطاني.

الاسم المستعار فهد بن فضلة.

الاسم الانكليزي فهد بن فصلة.

تاريخ الميلاد ولد فهد عام 1996 م.

مكان الميلاد قرية الفردانية / المملكة العربية السعودية.

مكان الإقامة الحالي الخبر، المملكة العربية السعودية.

العمر 26 سنة.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

الدين اعتنق الإسلام.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية.

المهنة شاعر ومطرب.

سنوات النشاط غير معروف.

كم عمر الفنان فهد بن فصلة

المطرب فهد بن فضل 26 سنة. ولد عام 1996 م في قرية في المملكة العربية السعودية تسمى الفردانية. كانت هذه القرية مصدر إلهام ونمو موهبة فهد فيما يتعلق بأغاني الشيلة. نشأ فهد وترعرع في هذه القرية وبين عائلته. ثم انتقل إلى مدينة الخبر ليعيش فيها. اشتهر فهد بصوته القوي وطبيعته الهادئة مما جعله يتطلع إلى الشهرة والنجومية من حيث أغاني الشيلة.

فهد بن فصلة من أي قبيلة

تعود أصول فهد بن فضلة إلى قبيلة بني حجر في المملكة العربية السعودية، والتي كانت تُلقب بالهاجري نسبة إلى قبيلته. بن جندب الذي ينسب نسبه إلى مالك القحطاني وعلماء الأنساب أكدوا أن عشيرة بني حجر انقسمت إلى أقسام وخرج كثير من المشاهير وكبار المسؤولين أبرزهم فهد بن فضل.

فهد بن فصلة متزوج

لم يذكر فهد بن فضلة أي تفاصيل عن حياته الشخصية عبر وسائل الإعلام، وهذا يؤكد أنه من الشخصيات المحافظة وعائلته من عائلات مسلمة سعودية متدينة، فنجد أن فهد كان متحفظًا على حياته العائلية، و أكد العديد من متابعيه أن فهد لم يقدم أي معلومات بشأن زواجه، لكن من المحتمل أنه لم يدخل القفص الذهبي حتى هذه اللحظة.

حسابات فهد بن فضل الرسمية

يمتلك فهد بن فضل حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه إلى آلاف المتابعين في الخليج العربي، وحسابات فهد الرسمية على النحو التالي

يمكنكم متابعة فهد بن فضل عبر حسابه على انستجرام.

يمكنكم متابعة فهد بن فضل عبر حسابه على تويتر.

وفي الختام تعرفنا على من هو فهد بن فصلا السيرة الذاتية ، حسابات فهد بن فضل الرسمية ، وتعرفنا على أهم المعلومات حول القبيلة التي ينتسب اليها ، كم عمر الفنان فهد بن فصلة وواقعة زواجه ومسؤوله .