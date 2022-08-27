من هو فيصل الدوسري ويكيبيديا ، لقد انتشر خلال الأوقات الاخير اسم فيصل الدوسري والذي تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، جاء ما أعلن عنه في خبر فيديو قام بنشره وكان محتواه يفيد بمكافأ مالية لم يستطيع العثور على شقيقه الذي فقده وهو تركي الدوسري وهو احد رجال الأعمال السعوديين ، تابعوا معنا في التالي .

من هو فيصل الدوسري

فيصل الدوسري هو شقيق المفقود تركي بن ​​عبد الهادي بن سالم بن عمر الدوسري، المفقود الذي لُقِب بـ “خسارة الرياض” عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان هناك الكثير من البحث عن شخصية فيصل الدوسري بعد إعلانه مكافأة مالية قدرها مليون ريال سعودي (ما يعادل مليون ريال سعودي (ما يعادل مليون ريال سعودي). – الدوسري الذي اختفى في ظروف غامضة في 2 أغسطس 2022 م.

تفاصيل اختفاء تركي الدوسري

أبلغت الجهات الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية، باختفاء المواطن ورجل الأعمال السعودي تركي بن ​​عبد الهادي بن عمر الدوسري، بعد العثور على سيارته وممتلكاته الشخصية بشكل غير مفهوم داخلها بالقرب من مستشفى الشميسي بالرياض. تركي الدوسري مفقود منذ 2 أغسطس 2022 ولم يتم العثور عليه حتى الآن، الأمر الذي دفع شقيقه فيصل الدوسري للإعلان عن مكافأة مالية ضخمة لمن يجده أو يساعد في الوصول إليه.

كم أجر إيجاد تركي الدوسري

وذكر السيد فيصل الدوسري شقيق المفقود تركي الدوسري، في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مكافأة تصل إلى مليون ريال سعودي (266 ألف دولار أمريكي) لمن يجد المفقود تركي الدوسري. – الدوسري أو يساعد في تحديد مكانه، ونشر الفيديو لأول مرة عبر الحسابات الرسمية. يمثل قبيلة الدواسر القديمة في المملكة العربية السعودية. كما بعث برسالة شكر للجهات الأمنية التي تبحث ليل نهار عن شقيقه تركي، بالإضافة إلى شكر كل من يبحث معه عن أخيه.

يمكن التواصل مع السيد فيصل الدوسري عبر حسابه الرسمي “”.

من هو فيصل الدوسري ويكيبيديا ، قد اختفى أخاه تركي الدوسري نتيجة ظروف غامضة خلال شهر 2/ أغسطس /2022 حيث وجدت ممتلكاته ملقاة بجانب مستشفى في مدينة الرياض ، كما تعرفنا على قيمة المكافأ المالية التي اعلن عنها والتي تبلغ قيمتها مليون ريال سعودي .