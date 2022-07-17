من هو فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، تعتبر دولة المملكة العربية السعودية من الدول المليئة بالشخصيات البارزة والرفيعة والتي تمتلك العديد من المناصب الحساسة، والتي حققت العديد من الانجازات للملكة ومن ضمن هذه الشخصيات فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والنصب وزارة الخارجية برتبة الممتاز و سنتعرف بشكل أكبر على فيصل بن فرحان.

من هو فيصل بن فرحان وزير الخارجية

يعد من هو فيصل بن فرحان آل سعود احدى الشخصيات السعودية المعروفة والبارزة، والذي يعمل وزير الخارجية السعودية، وتولى هذا المنصب منذ عام 2019، وسبق له وأن تولى الكثير من المناصيل الأخرى منصب مستشار وزارة الخارجية في السفارة السعودية في أمريكيا، ويعتبر سابع وزير خارجية في السعودية.

فيصل بن فرحان السيرة الذاتية

يعد وزير الخاريجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود شخصية رفيعة المستوى وستتعرف بشكل موسع على فيصل بن فرحان السيرة الذاتية بالتفصيل:

الاسم: فيصل بن فرحَان بن عبد الله آل سعود.

مواليد: 1974م.

محل الولادة: مدينة فرانكفورت، ألمانيا.

محلّ الإقامة: المملكة العربية السعودية.

العمر: 48 عامًا.

المؤهل العلمي: البكالوريوس في إدارة الأعمال.

المهنة: سياسي، مستشار، وزير الخارجية السعودي.

الجوائز: منحة الملك سلمان، وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى.

الديانة: الإسلام.

من هي زوجة فيصل بن فرحان

زوجة فيصل بن فرحان وزير الخارجية هي الاميرة هدى بنت عبدالله آل سعود، وهي ابنة الأمير عبد الله بن سعود، وتعتبر الاميرة هدى من الشخصيات الغير معروفة كثيرا عبر الإعلام، كما ولم تظهر بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، والمناسبات الأخرى، رغم شهرة والدها وزوجها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على فيصل بن فرحان وزير الخارجية،وأهم المعلومات وأهم الجوائز التي حصل عليها منحة الملك سلمان، وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى وزوجته الأميرة هدى بنت عبدالله بن فيصل بن فرحان.