من هو فينيسيوس جونيور ويكيبيديا ، تصدر محركات البحث عبر منصات التواصل والقنوات الاعلامية التي تختص بالمجال الكروي لكرة القدم ، والذي يعرف اللاعب فينيسيوس جونيور حظية على إنتشار واسع خلال الأوقات الأخيرة ويأتي ذلك نتيجة منحه نادي ريال المدريد الجنسية الاسبانية ، والذي يعد الأحداث التي برزت خلال كأس السوبر الأوروبي أن فينيسيوس جونيور قام بعمل رائع هناك ، وبعد المباراة قال إن أمامه 15 عامًا ليفوز باللقب مع ريال مدريد أكثر مما يعتقد النادي ومن المحتمل أن يكون فينيسيوس ضمن القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية ، تابعوا معنا .

من هو فينيسيوس جونيور – ويكيبيديا

فينيسيوس جونيور رياضي برازيلي يبلغ من العمر 22 عامًا ؛ ولد في ساو جونكالو في 12 يوليو خلال عام 2000 م. ينشط كلاعب كرة قدم محترف في ريال مدريد ويغطي مركز الهجوم، بالإضافة إلى أنه يمثل المنتخب البرازيلي الأول. بعد إتمام الصفقة البالغة من العمر 18 عامًا، وهي الأعلى في تاريخ انتقال لاعب شاب إلى نادٍ كبير، والتي بلغت 38 مليون جنيه إسترليني، وسجل هدف الفوز لريال مدريد في لقب دوري أبطال أوروبا الماضي.

من هو فينيسيوس جونيور السيرة الذاتية

يعتبر فينيسيوس من أبرز المهاجمين أو الأجنحة حول العالم، والمعروف بمهاراته في المراوغة وسرعته العالية وإحساسه بالتسجيل الرائع في المستطيل الأخضر، ويتمتع بسمعة رياضية جيدة رغم صغر سنه، وفي القائمة التالية هو أبرز بيانات السيرة الذاتية، وهي

الاسم الحقيقي فينيسيوس خوسيه بايكساو دي أوليفيرا جونيور.

الاسم الإنجليزي “Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior” – البرتغالية “viˈnisjus ˈʒũɲoʁ”.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار فينيسيوس جونيور.

مواليد 12 يوليو عام 2000 م.

مكان الميلاد ساو غونكالو – البرازيل.

محل الإقامة الحالي ريال مدريد – إسبانيا.

الجنسية برازيلية – اكتسبت الإسبانية مؤخرًا.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدين غير معروف.

المؤهلات الأكاديمية لا توجد معلومات متاحة.

اللغة الرسمية البرتغالية.

المهنة لاعب كرة قدم.

النادي الحالي ريال مدريد.

مركز اللعب رأس الحربة.

رقم القميص يلعب بالقميص رقم 20.

سنوات النشاط بدأ جونيور مسيرته الاحترافية في عام 2022 م – حتى الآن.

زوجة فينيسيوس جونيور

زوجة فينيسيوس جونيور ماريا جوليا امرأة برازيلية، يُقدر أنها في الثلاثينيات من عمرها. تتكون عائلتها من أب وأم وشقيقين يعيشون جميعًا في البرازيل، وعلى الرغم من حقيقة أن زوجها يفضل عدم مشاركة حياته مع الجمهور، فإن زوجته هي العكس تمامًا، لذلك تشارك جمهورها الصور. يظهر فيه الحب بين الطرفين.

راتب vinicius jr

شهد العام الحالي تجديد عقد الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور المحترف في ريال مدريد، الذي تلقى وعودًا بأن راتبه السنوي سيحقق نقلة نوعية كبيرة. العقد جمع 8-9 مليون يورو بعد الضرائب الصافية، لكن طموحات مديري أعمال اللاعب تجاوزت 12 مليون يورو، ومن المتوقع أن يسمح تجديد العقد للاعب بالبقاء مع الملكي للفترة القادمة. خمس سنوات.

vinicius junior instagram

يعتبر فينيسيوس جونيور أحد أشهر الملاعب الرياضية في العالم الافتراضي. حسابه الرسمي على Instagram يتابعه ما يقرب من 23 مليون شخص حول العالم. يركز الحساب على مشاركة المذكرات الرياضية وبعض المقتطفات الشخصية، والتي يمكن الآن متابعتها بطريقة واعدة.

من هو فينيسيوس جونيور ويكيبيديا ، حصلة اللاعب على الجنسية الاسبانية والتي قام بمنحه إياها النادي ريال المدريد وجاء ذلك نتيجة طلبها اللاعب خلال الأيام من العام الماضي ، وقد قدم اللاعب فينيسيوس جونيور ولائه لدولة اسبانيا ونادي ريال المدريد ، وهو يرجع الى الأصول البرازيلية ويبلغ من العمر 22 عام .