من هو قاتل أماني عبدالكريم طالبة جامعة المنوفية، أماني عبد الكريم طالبه المنوفية التي لقيت مصرعها صباح اليوم عندما تعرض شاب إلى قتلها وراحت فتاه المنوفية ضحية العشق المحرم، فقد أصبحت جمهورية مصر اليوم على حادث أليمة وهي حادثة مقتل فتاه المنوفية أماني عبد الكريم صباح اليوم الأحد الرابع من شهر أيلول 2022.

من هي أماني عبد الكريم ويكيبيديا

أماني عبد الكريم الشابة المصرية التي تدرس في الكلية الرياضية وهي شابة مصرية تبلغ العشرين من العمر وهي من كلية التربية التابعة إلى جامعة المنوفية فارقت حياتها صباح اليوم الأحد الرابع من شهر أيلول 2022 إثر إطلاق النار عليها من قبل شاب كان يحبها ويعشقها ولكنها رفضت الارتباط به.

فتاة المنوفية السيرة الذاتية

بعد انتشار خبر وفاة الطالبة في كلية التربية في جمهورية مصر أماني عبد الكريم يحتاج العديد من الأشخاص معرفة المعلومات الشخصية حولها:

الاسم الكامل: أماني عبدالكريم الجزار.

أماني عبدالكريم الجزار. المهنة: طالبة في كلية التربية الرياضية في جامعة المنوفية في محافظة المنوفية في مصر.

طالبة في كلية التربية الرياضية في جامعة المنوفية في محافظة المنوفية في مصر. الجنسية: مصرية.

مصرية. تاريخ الولادة: عام 2002.

عام 2002. مكان الولادة: قرية طوخ في المنوفية في مصر.

قرية طوخ في المنوفية في مصر. العمر: عشرون عامًا.

عشرون عامًا. تاريخ الوفاة: الرابع من شهر أيلول سبتمبر عام 2022.

الرابع من شهر أيلول سبتمبر عام 2022. سبب الوفاة: رميًا بالرصاص.

من هو قاتل أماني عبد الكريم طالب جامعة المنوفية.

قاتل الطالبة أماني عبد الكريم طالبه المنوفية هو الشاب المصري أحمد فتحي عميله قام بإطلاق النار عليها في قريتها طوخ في محافظة المنوفية ويبلغ الشاب أحمد فتحي عميله السادسة والعشرين من عمره وكان يلاحقها من فترة ويعرض عليها حبه وعشقه وتقدم إلى خطبتها ولكنها قابلته بالرفض فكان منه أن انتقم منها وبادل مشاعره بإطلاق الرصاص الحي عليها حتى أن ألقاها قتيله.

سبب قتل أماني عبد الكريم طالبه المنوفية

لقيت الطالبة المصرية أماني عبد الكريم مصرعها من قبل الشاب أحمد فتحي عندما أطلق النار عليها وهي تسير بجانب بيتها بطلق ناري من الخرطوش أدى إلى وقوعه على الأرض وتم إصابتها في الظهر مباشرة وقامت الطواقم الطبية بنقلها إلى المستشفى ولكنها فرقت الحياة إثر الإجرام التي قام به الشاب أحمد وفي الحقيقة أن الشاب احمد فتحي اراد الارتباط بهذه الفتاه ولكنها رفضت.

كانت فتاة المنوفية تعاني من ملاحقة الشاب الذي يدعى أحمد فتحي عميرة بالتحرش بها لأكثر من مرة ولكن رفضت التواصل معه وتبادل الحب المحرم وكان من الشاب أحمد الانتقام حتى إن قتلها.