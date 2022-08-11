من هو قاتل الطالبة سلمى الشوادفي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول قاتل الطالبة سلمى الشوادفي ، وهو اسلام محمد فتحي والذي قام بقتل الطالبة سلمى الشوادفي حيث جاء ذلك الخبر بشكل صاعق للشارع المصري ، حيث قام الطالب اسلام محمد فتحي ، بقتل الفتاة سلمي عبر 17 طعنة لها وخمسة عشر طعنة في جسدها من الأمام، و طعنتين في الظهر، تابعوا معنا .

سلمى الشودافي ويكيبيديا

سلمى الشودفي طالبة جامعية متأخرة تحمل الجنسية المصرية. كانت تبلغ من العمر 20 عامًا وقت وفاتها. ولدت في حي الخرابة بأبو حماد بالزقازيق عام 2002، قُتلت بعد أن اعتدى عليها زميلها بالجامعة بجريمة شنعاء تكرر خلالها سيناريو مقتل زميلها في جامعة المنصورة. نيرة أشرف، الضحية، كانت طالبة إعلامية في السنة الثانية بجامعة الشروق الخاصة، وتم الإعلان عن وفاتها مساء أمس الثلاثاء 9 أغسطس 2022.

من هو قاتل الطالبة سلمى الشواد في ويكيبيديا

قاتل الطالبة سلمى الشوادفى هو إسلام محمد فتحي مصطفى، طالب جامعي مصري، عن عمر يناهز 22 عامًا. ولد بالزراعة بالزقازيق – محافظة الشرقية في 15 مايو 2000 م. وهو طالب في السنة الثالثة بكلية الإعلام بجامعة الشروق الضحية الخاصة التي تم التعرف عليها في الدراسة باسم سلمى الشدافي، والتي قتلت أمام منزلها الكائن في حي الزقازيق بجريمة مؤسفة.

سيرة اسلام محمد فتحي

لا تزال سيرة قاتل الطالبة في الزقازيق سلمى الشوادي نادرة نوعاً ما، لكن أصبح من الممكن تحديد هويته الشخصية، وتوافر معلوماته وبياناته الشخصية، وهي كالتالي

الاسم الحقيقي إسلام فتحي.

اسم الأب محمد فتحي.

الاسم المستعار اسلام محمد.

تاريخ الميلاد 15 مايو 2000 م.

مكان الميلاد حي الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر.

العمر 22 سنة.

الاقامة الزقازيق – مصر.

اللغة الأم العربية – اللهجة المصرية.

الجنسية مصري.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية عازب.

المهنة طالب جامعي.

التحصيل الأكاديمي لا يزال يدرّس في الجامعة.

ألما الأم السنة الثالثة بكلية الإعلام – جامعة الشروق الخاصة.

تفاصيل مقتل سلمى الشدافي

وبحسب شهود عيان في مسرح الجريمة التي هزت الزقازيق، فإن المتهم، إسلام، انتظر الضحية على الطريق، وعند وصوله إليه طعنها بدم بارد وبلا هوادة 17 طعنة، ويقول البعض إنه قتلها بعد ذلك. الطعن لكن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد كما أشار آخرون. بسبب مشادة كلامية بين الضحية والمتهم قبل أن يبدأ بطعنها، فقد المتهم أعصابه، وارتكب جريمة الطعن التي أدت إلى الوفاة عند مدخل مبنى “المحجوب” قرب محكمة الزقازيق، مما أدى إلى وفاتها على الفور. أن يقدم تقريره النهائي بشأن حادثة الطعن.

القبض على قاتل سلمى الشوادفى

وأكدت الجهات المختصة، القبض على إسلام، القاتل سلمى الشوادي، بعد إتمام جريمته، الذي ظل في مسرح جريمته، ولم يفر قبل وصول الجهات المختصة. وتم استجوابه بعيدًا عن وسائل الإعلام حفاظًا على سرية التحقيق، مشيرًا إلى أن النيابة تلقت بلاغًا من الأجهزة الأمنية بجريمة قتل مع سبق الإصرار، وبسلاح أبيض عند مدخل المبنى الذي يوجد فيه أحد الضحايا. يعمل الأصدقاء. .

ردود الفعل على مقتل سلمى الشوادفى

تعاطف الرأي العام في مصر مع قضية مقتل طالبة بكلية الإعلام سلمى الشوادفى. مجتمع تحت مظلة الحب، بعد عدة سيناريوهات تكررت في الوطن العربي خلال فترة الشهرة القريبة، خاصة بين طلاب الجامعات، التي تدعو الآن للتدخل الإيجابي بمساعدة متخصصين نفسيين واجتماعيين.

وفي الختام تعرفنا على من هو قاتل الطالبة سلمى الشوادفي السيرة الذاتية ، والذي قام بقتلها طعناً حيث ان الطالبة سلمى الشوادفى تعرضت الى الطعن 17 طعنة منها 15 من الامام و 2 من الخلف ، وتعرفنا على ردود الفعل على مقتل سلمى الشوادفى .