من هو قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بالطفلة التي فقدت قبل اسبوع ووجدت مقتولة بطريقة وحسية في احدى مكبات النفاية ، حيث أثارت ضجة اعلامية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والمجلات الاعلامية ، مما دفع بهم الى البحث والتعرف على المجرم والقاتل لتلك الروح البريئة جوى استانبولي ، تابعوا معنا .

من هي جوي اسطنبولي – ويكيبيديا

من هو قاتل الفتاة السورية جوي اسطنبولي قبل ساعات قليلة، انتشرت أنباء عن العثور على جثة الطفلة السورية جوي اسطنبولي، التي لم تبلغ الرابعة من العمر بعد، في مكب للنفايات بعد اختفائها قرابة أسبوع، وسط تساؤلات كثيرة تتعلق بهوية القاتل. . سنناقش أيضًا تفاصيل مقتلها، بالإضافة إلى من هو القاتل.

من هي الفتاة السورية جوي

قبل عدة أيام، انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء فتاة اسمها جوي أسطنبولي أمام منزلها، وكشفت الأبحاث أنها تبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات، وبعد نحو أسبوع من اختفاء الفتاة عثرت قوات الأمن السورية على الفتاة. داخل مكب نفايات مشوه جسديًا.

تفاصيل مقتل الفتاة السورية جوي

الطفلة التي لم تبلغ الثالثة من عمرها، عثر عليها مصابة بجسم حاد في رأسها تسبب في نزيف حاد قتلها، وتشوه جسدها بشكل شنيع للغاية، لدرجة أن والدة الفتاة لم تكن قادرة على ذلك. تعرف عليها، وتم التعرف على الفتاة من قبل والديها من خلال ما كان يرتديه الطفلة من الملابس وقت اختفائها، وبعد العثور عليها أعلنت وزارة الداخلية السورية ما يلي

من هو قاتل الفتاة السورية جوي اسطنبول

ولم تعثر الأجهزة الأمنية السورية على القاتل بعد. كما ذكرنا سابقًا، تم العثور على الفتاة داخل مكب للقمامة في أحد الشوارع السورية بعد إصابتها بأداة حادة على رأسها أثناء تشويه جسدها بالكامل، وسط إدانة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجريمة البشعة.

فدية الفتاة السورية جوي اسطنبول

وقبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثة الطفلة جوي اسطنبول، نشرت عائلة اسطنبول منشوراً قالت فيه إنهم رصدوا مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 12 ألف دولار أمريكي، كفدية للفتاة لأي شخص. يوفر أي معلومات تمكن الأمن أو الأسرة من العثور على الفتاة، وسط تعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الوطن العربي.

من هو قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي ، كما اوضحنا في السابق أن الطفلة وجدت ملقاة في مكب للنفايات في احدى الشوارع السورية مصابة باداة حادة في الرأس مما أدى الى وفاتها نتيجة التعرض الى نزيف حاد ، وما زالت القوة السورية تبحث عن الجاني والذي لم يعرف بعد .