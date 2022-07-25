من هو قاتل دانه العتيبي وما حقيقه انتحاره ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الشابة السعودية دانه العتيبي والتي استفزت الجميع في الشوارع السعودية ، وذلك بعد ظهورها في الفيديوهات غير أخلاقية متجاوزة للآداب العامة وهي من الشخصيات التي شاع ذكر إسمها في الاوقات الاخيرة نتيجة قتلها دانة العتيبي الحقيقي ومن هو قاتل دانه العتيبي وما حقيقه انتحاره ، تابعوا معنا .

السبب الحقيقي لوفاة دانة العتيبي

وأكدت مصادر مطلعة أن السبب المباشر لوفاة دانة العتيبي هو تعرضها للطعن عدة مرات بأداة حادة في رقبتها، بحسب شهود عيان. ذكرت شرطة هونولولو أنه تم رصد شخص يحاول قتل زوجته الحامل في شهرها الثالث، وأن الجدل يعود إلى حقيقة أن الأخيرة تتشاور مع جمهورها ومتابعيها في أمور كثيرة تتعلق بتعامل زوجها معها بعد اتهامها لها. من تصوير علاقتهما العنيفة ومشاركتها على موقع يوتيوب وحساباتها الرسمية الأخرى.

من هو قاتل دانة العتيبي

يبلغ قاتل دانا العتيبي براينت تيجيدا كاستيلو، من مشاة البحرية الأمريكية، 29 عامًا. ولد في ولاية فرجينيا عام 1993 م. لكن شهود عيان كشفوا عن مخططه قبل الفرار نحو الغابات القريبة من مكان الحادث، وكشفت والدة القتيل ناتاليا سيسبيديس أن ابنتها تعرضت لمضايقات شديدة بسبب طلبها أثناء تواجدها في السياحة بجزيرة أوهايو، مشيرين إلى أن وكان القاضي قد قرر في طلب الطلاق منذ يونيو الماضي.

ما حقيقة انتحار قاتل دانا العتيبي

وأكد شهود عيان في مكان الحادث ومن بينهم جورج شميدت، أنه عندما عاد من رحلة ترفيهية وطارد خنازير مع أسرته، رأى رجلاً كان يقف في سيارته بجوار محطة نقل كابا كواري. وصول رجل آخر تعامل مع المشتبه به الذي ركض نحو الغابة في البداية، لكن شميت أكد أنه شاهد القاتل يطعن نفسه في رقبته حتى تعتقد الجهات المختصة أنه تعرض للاعتداء من قبل الضحية سابقًا، و وهو الآن في المستشفى في انتظار شفائه لاستكمال إجراءات المحاكمة.

دانا العتيبي ويكيبيديا

دانا العتيبي ناشطة اجتماعية مغربية راحلة، مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشتهرت في عالم وسائل التواصل الاجتماعي بتقديمها المحتوى كمغنية. أمام المتابعين، الأمر الذي يتعارض مع جوهر الإسلام، أوقفت دانا رحلتها التعليمية وتفرغت لعالم التواصل الاجتماعي بحثًا عن الشهرة.

سيرة دانة العتيبي

دانا العتيبي هي إحدى منصات تيك توك الشهيرة وموقع مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب، وتشمل الصفوف التالية قائمة طويلة من أبرز بيانات السيرة الذاتية لدانة العتيبي، وهي كالتالي

الاسم والقرابة دانة العتيبي – باللغة الإنجليزية “دانة العتيبي”.

اسم الأب غير معروف.

اسم الأم ناتاليا سيسبيديس.

تاريخ ومكان الميلاد ولدت في ولاية فرجينيا عام 1993 م.

مكان الإقامة الدائم فرجينيا.

تاريخ الوفاة 20 يوليو 2022 م.

سبب الوفاة عدة طعنات بآلة حادة.

مكان الوفاة هونولولو، هاواي.

العمر عند الوفاة ٢٧ سنة.

الجنسية مغربية، أمريكية.

الديانة مسلم.

الوضع العائلي مطلق.

المؤهلات الأكاديمية الثانوية العامة.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

اللغات الثانوية العربية – اللهجة المغربية.

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