من هو قاتل سلمى الشوادفي، تناقلت على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أمس الثلاثاء التاسع من أغسطس للعام 2022 خبر مقتل الطالبة سلمى الشوادفي على يد زميلها الجامعي، في الوقت نفسه انتشرت قضايا قتل البنات في جمهورية مصر العربية بشكل كبير في هذا الوقت، ومن خلال مقالنا في موقع العرب اليوم سوف نتحدث عن من هو قاتل سلمى الشوادفي، تابعونا.

سلمى الشوادفي ويكيبيديا

تعتبر سلمى الشوادفي من أحد طالبات جامعة المنصورة التي وقعت ضحية الحب، حيث قتلت على يد زميلها الجامعي، فسلمى البالغة من العمر الان العشرون عاما هي من مواليد حي خرابة في العام 2002، وهذه هي الضحية الثانية لنفس القضية فسابقتها كانت الضحية نيرة اشرف التي لاقت حتفها على يد زميلها أيضا.

من هو قاتل سلمى الشوادفي

قاتل الطالبة سلمى الشوادفي هو اسلام محمد فتحي مصطفى وهو طالب في جامعة المنصورة ويبلغ الان من عمره الثانية والعشرون عاما، فهو من مواليد محافظة الزقازيق في الخامس عشر من شهر مايو للعام 2000، بالاضافة الى ذلك فهو يدرس في السنة الثالثة من كلية الاعلام، فقد قام بقتل المغدورة سلمى الشوادفي أمام منزلهما في حي الزقازيق.

من هو إسلام محمد فتحي السيرة الذاتية

ازداد البحث من يوم الثلاثاء الماضي عن قاتل الطالبة سلمى الشوادفي وما هي تفاصيل حياته ، وما الظروف التي دفعته لقتل سلمى، ومن خلال الاتي سوف نتعرف على السيرة الذاتية للقاتل محمد فتحي:

الاسم والنسبة: إسلام فتحي.

اسم الأب: محمد فتحي.

اسم الشهرة: إسلام محمد.

تاريخ الولادة: الـ 15 من مايو / أيار سنة 2000 ميلادي.

مكان الولادة: حي الزقازيق – محافظة الشرقية- مصر.

العمر: 22 عاماً.

الإقامة: الزقازيق ، مصر.

اللغة الأم: العربية، لهجة مصرية.

المواطنة: مصري الجنسية.

الديانة: مسلم.

الحالة الاجتماعية: عازب.

المهنة: طالب جامعي.

تحصيل علمي: لا زال يدر بالجامعة.

المدرسة الأم: سنة ثالثة بكلية الإعلام، جامعة الشروق الخاصة.

تفاصيل مقتل سلمى الشودافي

اقر شهود عيان بجريمة القتل التي حدثت يوم امس الثلاثاء في منطقة الزقازيق والتي راحت ضحيها فتاة بعمر الزهور الفتاة سلمى الشوادفي التي لاقت مصرعها عند عمر 22 عاما، فقال شهود عيان أن المتهم إسلام تريص للضحية في الطريق، وفور وصولها إليه أقدم على طعنها بـ 17 طعنة بدم بارد وبلا هوادة، ويقول البعض أنّه أقدم على نحرها بعد الطعن، لكن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد، كما أشار آخرين لحصول مشادة كلامية بين الضحية والمتهم قبل شروعه بطعنها ما أفقد المتهم أعصابه.