من هو قاتل شيماء جمال المذيعة المصرية، تعتبر شيماء جمال أحدى الشخصيات البارزة كما وأنها تعتبر من الاعلايات المشهورة وفي الأونة الاخيرة تصدر اسمها عبر منصات التواصل الإجتماعي وذلك بعد قتلها بظروف غامضة مما قامت السلطات المصرية بفتح تحقيق كامل حول مقتل شيماء جمال، و سنتعرف بشكل أكبر على قاتل شيماء جمال المذيعة المصرية.

من هي شيماء جمال ويكيبيديا

تعد شيماء جمال شخصية مصرية الجنسية، كما أنها عملت في الكثير من المحطات والإذاعات المصرية، وهي من مواليد 1982، ومن أبرز برامجها التي قامت بها المذيعة شيماء، برنامج المشاغبة، كما ولقت بمذيعين الهيروين، والتي حققت من خلال هذا البرنامج نسبة كبيرة من المتابعين، وفي الآونة الأخيرة ضجت وسائل الإعلام حول مقتل شيماء جمال.

من هو قاتل المذيعة شيماء جمال

بعد فتح التحقيقات اللازمة تبين بأن قاتل المذيعة شيماء جمال هو زوجها القاضي أيمن عبد الفتاح، ويعمل نتائج مجلس الدولة، والذي قام بقتل زوجته شيماء جمال بظروف غامضة، بعد زواج دام لثمانية سنوات، حيث قام المستشار ايمكن بتهشيم رأسها ودفنها في الفيلا الخاصة به، وحتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على سبب مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها.

تفاصيل مقتل شيماء جمال على يد زوجها القاضي

تلقت المباحث العامة بالجيزة خبر يفيد باختفاء زوجة القاضي أيمن عبد الفتاح، مما باشرت الاجهزة الأمنية بالتحقيقات اللازمة وبعد فترة تم العثور على جثة شيماء جمال جثة هامدة مدفونة في فيلا قرية البدرشين، وبعد التحقيقات تبين بأن القاتل شيماء جمال هو زوجها،، وذلك بعد خلاف بينها وبين زوجها، مما قام بتهشيم رأسها ودفتها في الفيلة.

تعتبر شيماء جمال المذيعة المصرية احدى المذيعات المعرفة والمشهورة ، والتي لها عدد كبير من المتابعين عبر السوشل ميديا، تم الإعلان عن مقتلها و قاتل شيماء جمال زوجها القاضي أيمن عبد الفتاح وذلك بسبب بعض الخلافات التي دارت بينهم.