من هو قيس سعيد السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو قيس سعيد السيرة الذاتية ، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التونسية التي ظهرت في الاوقات الأخيرة ، وأحد أبرز قادة المرحلة السياسية الحالية في دولة تونس والتي لفتت أنظار الجميع من الأشخاص حول العالم ، تابعوا معنا .

من هو قيس سعيد

قيس سعيد سياسي تونسي، بالإضافة إلى كونه فقيهًا إسلاميًا وأستاذًا جامعيًا متقاعدًا. شغل منصب رئيس الدولة التونسية منذ عام 2022. يبلغ من العمر 64 عامًا. ولد بالعاصمة تونس في 22 فبراير 1958 م. شغل سابقًا منصب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين 1995-2022، ونشط على المستويين القانوني والأكاديمي منذ الثمانينيات، منحته كلية الحقوق والعلوم السياسية.

من هو سيرة قيس سعيد

واجه قيس سعيد الأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ يناير 2022 بحكمة. ورد على الاحتجاجات التي طالت معظم أنحاء البلاد بإقالة هشام المشميشي رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان التونسي.

الاسم والنسبة قيس سعيد – فرنسي “قيس سعيد”.

اسم الأب منصف سعيد.

اسم الأم زكية بني خير.

الاسم المستعار قيس سعيد.

تاريخ الميلاد 22 فبراير 1958 م.

مكان الميلاد تونس.

محل الإقامة الحالي قصر قرطاج – تونس.

العمر 64 سنة.

الجنسية تونسي الجنسية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الطائفة من أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات الأكاديمية إجازة في القانون الدولي في الدراسات المتعمقة – دبلوم في القانون الدستوري – دبلوم في القانون الإنساني.

ألما ماتر كلية الحقوق والعلوم السياسية – الأكاديمية الدولية – المعهد الإيطالي للقانون الإنساني الدولي.

اللغة الرسمية العربية – اللهجة التونسية.

اللغات الثانوية الفرنسية والإنجليزية.

المنصب الحالي رابع رئيس لتونس بعد الثورة.

سنوات العمل تولى سعيد رئاسة تونس منذ أكتوبر 2022 – حتى يومنا هذا.

من هو والد قيس سعيد

والد قيس سعيد هو الراحل منصف سعيد، الذي أصبح شخصية قومية في الدولة التونسية، بعد أن حمى جيزيل حليمي عندما كانت شابة نازية. هي ربة منزل محافظة، على الرغم من مستواها التعليمي المتقدم.

ديانة قيس سعيد

يعتنق قيس سعيد الدين الإسلامي، لأن هذا الأخير يأتي من عائلة محافظة ومتشددة دينياً وينتمي إلى الطائفة السنية. حاول سعيد منذ بداية حكمه الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية في تونس، لكن الحراك الشعبي في الدول العربية يطالب باستمرار بتطبيق مبدأ العلمانية، وفصل السلطة عن الدين، فدستور تونس الجديد هو. متوقعة خلال ساعات، حيث أكد الرئيس التونسي أنه سينص على أن الإسلام لن يكون الدين الرسمي للدولة.

زوجة قيس سعيد

زوجة قيس سعيد، أشرف سعيد، قاضية تونسية. أصبحت السيدة الأولى لتونس منذ أن تولى زوجها رئاسة تونس بموجب الدستور، وهو منصب فخري اعترض عليه قيس سعيد، باعتبار أن المرأة التونسية متساوية، وهي من أهم القضاة في تونس. المدرسة التونسية الفرنسية بسوسة، وواصلت دراستها بالمعهد الثانوي للبنات، ثم حصلت على إجازة في الحقوق من كلية الحقوق.

عيد ميلاد زوجة قيس سعيد

إشراف سعيد نيابة عن شابيل، خلال العام 1973 م في مدينة صفاقس بتونس، حيث أن تاريخ ميلادها الدقيق غير معروف، ويتراوح عمرها بين 48-49 سنة، لكنها تنحدر من عائلة مسلمة تعود أصولها إلى طبلابة في مدينة المنستير حيث عمل والدها قاضياً في محكمة الاستئناف.

زوجة قيس سعيد السيرة الذاتية

تتمتع اشرف سعيد بشخصية متواضعة اجتماعيًا، لكنها عُرفت بالتشدد في القضاء وأثناء العمل. فيما يلي أهم بيانات سيرتها الذاتية، وهي

الاسم الحقيقي أشرف شبيلي.

الأهل غير معروف.

الاسم المستعار اشرف سعيد.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1973.

مكان الميلاد صفاقس.

محل الإقامة الحالي قصر قرطاج – تونس.

العمر 48-49 سنة.

الجنسية تونسية الجنسية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات الأكاديمية بكالوريوس قانون – شهادة دراسات عليا في دراسات العلوم الجنائية.

اللغة الرسمية العربية – اللهجة التونسية.

اللغات الثانوية الفرنسية والإنجليزية.

الوظيفة الحالية السيدة الأولى لتونس.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف من هو قيس سعيد السيرة الذاتية رئيس دولة الجزائر العربية ، و من هي زوجة قيس سعيد السيرة الذاتية ، و عيد ميلاد زوجة قيس سعيد ، و ديانة قيس سعيد