من هو كاسيميرو لاعب ريال مدريد ، قد اثار الفضول لدى العديد من المتابعين والمشجعين لنادي ريال المدريد الاسباني ، حول التعرف على اهم المعلومات التي تتعلق باللاعب كاسيميرو ، والذي يرجع الى الأصول البرازيلية ويعتبر من اللاعبين في كرة القدم الذي تميزوا بالمهارة والقدرة العالية على المراوغة ، مما ساعده ذلك الأمر على جذب الكثير من الجمهور ، ويعد كاسيميرو لاعب ريال مدريد أشهر لاعبي كرة القدم الذين حققوا النجاح والشهرة ، تابعوا معنا .

من هو كاسيميرو، لاعب ريال مدريد

كاسيميرو لاعب كرة قدم شهير لعب لريال مدريد منذ 2013. ولد في البرازيل وتحديداً في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس في 23 فبراير 1992 م. يبلغ من العمر 30 عامًا ويحمل الجنسية البرازيلية. بدأ اللاعب مسيرته الرياضية عام 2002 م، عندما كان في العاشرة من عمره، ولعب لنادي ساو باولو البرازيلي حتى عام 2010 م، ثم بدأ مسيرته الاحترافية التي شهدت إنجازات ملحوظة حتى هذه اللحظة.

سيرة اللاعب Casemiro

فيما يلي نستعرض أهم وأهم المعلومات الشخصية عن اللاعب البرازيلي كاسيميرو

الاسم الحقيقي كارلوس هنريكي خوسيه فرانسيسكو فينانسيو كاسيميرو.

الاسم المستعار كاسيميرو.

مكان الميلاد ساو جوزيه دوس كامبوس، البرازيل.

تاريخ الميلاد 23 فبراير 1992 م.

العمر 30 سنة.

الجنسية برازيلية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة آنا ماريانا كاسيميرو.

عدد الأولاد بنت واحدة “ماجدة دي فاريا”.

المهنة والنشاط لاعب كرة قدم.

الارتفاع ١٨٥ سم.

الوزن 84 كجم.

لون العين بني غامق.

لون الشعر أسود.

سنوات النشاط منذ 2010 م حتى الآن.

النادي الحالي مانشستر يونايتد.

حقيقة انتقال كاسيميرو إلى ريال مدريد

الأخبار المتداولة حول انتقال كاسيميرو صحيحة، حيث كشف الموقع الرسمي لريال مدريد عن انتقال اللاعب البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، منذ مشاركته كلاعب في ريال مدريد، حقق البرازيلي كاسيميرو العديد من الإنجازات والنجاحات خلال مسيرته الكروية مع النادي الذي لا يزال محفوظًا، وسيعقد اجتماع لمغادرة اللاعب يوم الاثنين 22 أغسطس 2022 م.

مسيرة كرة القدم كاسيميرو

شارك اللاعب البرازيلي كاسيميرو في العديد من أندية كرة القدم الأوروبية منذ مسيرته الاحترافية عام 2010 م، ومازال حتى هذه اللحظة، وفيما يلي قائمة الأندية التي شارك فيها اللاعب

سنوات نشطة اسم الفريق عدد المباريات عدد الأهداف من 2010 م إلى 2013 م نادي ساو باولو 92 مباراة 9 أهداف منذ 2013 ريال مدريد كاستيا (إعارة) 15 مباراة هدف واحد منذ 2013 ريال مدريد (إعارة) مباراة واحدة —– من 2013 م حتى 2022 م نادي ريال مدريد 221 تطابق 24 hgv. من 2014 م إلى 2015 م نادي بورتو (إعارة) 28 مباراة 3 أهداف منذ عام 2022 م حتى الآن مانشستر يونايتد —– —– منذ عام 2011 حتى الآن منتخب البرازيل 63 مباراة 5 أهداف

ألقاب كاسيميرو لاعب ريال مدريد وإنجازاته

تمكن اللاعب من تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الرائعة والمتميزة في مجال كرة القدم الاحترافية منذ بداية مشواره عام 2010 م وحتى هذه اللحظة، وفيما يلي قائمة بأبرز تلك الإنجازات

سجل كاسيميرو 112 هدفا في المباريات الرسمية محليا ودوليا.

فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع نادي ريال مدريد الإسباني.

فاز بـ 14 لقباً رسمياً مع ريال مدريد.

فاز بكأس الملك.

قاد الفريق لتحقيق ثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية.

شارك في ثلاث بطولات كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا.

الفوز بكأس كوبا أمريكا 2022.

من هو كاسيميرو لاعب ريال مدريد ، هو لاعب يعتنق الجنسية البارزيلية ، قدم الى اللعب في نادي ريال المدريد الاسباني ، وعرفت بمراوغته ومهارته العالية في كرة القدم ، وتعرفنا على تفاصيل الخبر التي تؤكد انتقال كاسيميرو الى نادي مانشستر يونايتد .