من هو كريم الدبيس ويكيبيديا لاعب الاهلي الجديد، ان كريم الدبيس هو أحد ابرز واشهر اللاعبين في جمهورية مصر العربية، ويعتبر من أفضل اللاعبين في الدوري المصري في خط الدفاع، وكانت جميع الاندية في مصر تحاول الحصول على خدمات اللاعب، ولكن استطاع النادي الاهلي المصري الحصول على خدماته والانضمام لصفوف لاعبيه، وبعد انضمام كريم الدبيس للاهلي زاد البحث عبر الانترنت عن من هو كريم الدبيس ويكيبيديا لاعب الاهلي الجديد.

من هو كريم الدبيس ويكيبيديا

كريم الدبيس هو أحد اللاعبين المحترفين في الدوري المصري الممتاز، ولد كريم الدبيس في جمهورية مصر العربية بتاريخ الثالث من يونيو لعام 2003م، اي انه يبلغ من العمر 19 عاما، ويلعب كريم الدبيس في نادي وادي دجلة، وهو من أفضل المدافعين في جمهورية مصر العربية، وفي الاونة الاخيرة وفي فترة الانتقالات حاولت جميع الاندية ضمه لصفوفه ولكن في النهاية نجح النادي الاهلي بضمه الى صفوف لاعبيه.

تفاصيل عقد انضمام كريم الدبيس للنادي الاهلي

اعلنت ادارة نادي الاهلي عن انضمام اللاعب كريم الدبيس الى صفوف لاعبيه، واعلنت الادراة عن تفاصيل العقد الذي تم التوافق عليه بين اللاعب والادراة، وتم الاتنفاق مع اللعب على التعاقد معه لمدة خمسة أعوام بمبلغ 11 مليون جنيه، وتم انتقال اللاعب هذا الصيف من نادي وادي دجلة الى النادي الاهلي، بعد محادثات طويلة بين ادارة الاهلي ووادي دجلة، ووكيل اللعب كريم الدبيس.

كم عمر اللاعب كريم الدبيس

زاد في الفترة الاخيرة الحديث عن لاعب وادي دجلة كريم الدبيس بعد الاخبار المتداولة عن انتقال اللعب للنادي الاهلي المصري وذلك بعقد قدره 11 مليون جنيه، وحاول الكثيرين معرفة كم عمر كريم الدبيس، ولد كريم الدبيس بتاريخ 3 يونيو 2003م، ويبلغ من العمر 19 عاما، واللاعب يلعب في مركز خط الدفاع، ويعد اللعب من أهم اللاعبين الذين يملكون مستقبل واعد في كرة القدم.

من هو كريم الدبيس ويكيبيديا لاعب الاهلي الجديد، بعد الاخبار التي تم تداولها عبر الانترنت عن انضمام اللاعب كريم الدبيس الى صفوف النادي الاهلي، زاد البحث كثيرا من عشاق الكرة المصرية، والنادي الاهلي المصري عن من هو كريم الدبيس ويكيبيديا لاعب الاهلي الجديد، وتفاصيل العقد الذي تم ابرامه بين النادي الاهلي واللاعب.