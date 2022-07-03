يتساءل الكثير من الناس عن تفاصيل حياة المغنين العرب ، الشخصية منها والفنية ، وفي هذا المضمار نقدم لكم موضوعا اثار تساؤلات عديدة في الفترة الماضية ، وهو تفاصيل عن لؤي الابن الثاني لراغب علامة الفنان اللبناني المشهور .

من هو راغب علامة

الفنان اللبناني الشهير راغب علامة هو من المع مغني الوطن العربي وبدأ حياته الفنية في سن مبكرة في ثمانينيات القرن الماضي ، راغب علامة هو مطرب ذو أصل لبناني، وهو من مواليد 7 يونيو من عام 1962 م في جنوب مدينة بيروت في دولة لبنان. كان راغب يغني مع عزف والده على العود. ثم أصبح يشارك في الغناء والمسرح ضمن الحفلات المدرسية، حتى شارك في برنامج الإذاعة اللبناني الذي كان يتنافس فيه المؤدون على تقديم الاغاني ، وكان عمره عندها 12 عامًا. وبعد ذلك بدأ في دراسة الموسيقى في المعهد الموسيقي في لبنان،واصبح راغب علامة الذي نعرفه اليوم باغانيه الجميلة .

من هو لؤي راغب علامة ويكيبيديا

لؤي هو الابن الثاني للفنان اللبناني راغب علامة، بعد نجله خالد ، وهو من مواليد عام 2001 م ، وقد تخرج لؤي علامة من المرحلة المدرسية منذ 3 أعوام بدرجة ممتاز، ليدخل من بعدها في المرحلة الجامعية ، يشتهر لؤي باطلالته المتميزة الجميلة عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، وتجمعه بشكل دائم علاقة مميزة بوالديه راغب وجيهان ، يطمح لؤي بان يكون مغنيا جميلا عللى خطى والده الاستاذ راغب ويدعمه راغب في هذا المجال قائلا بان ابنه لؤي يملك خامة صوت جميلة تؤهله لوراثة عرش الغناء في اسرته .