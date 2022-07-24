من هو لويس جوستافو صفقة النصر السعودي الجديدة

أعلن نادي النصر السعودي عن التعاقد مع البرازيلي لويس جوستافو لاعب الفريق الأول لنادي فنربخشة التركي.

النصر يتعاقد مع البرازيلي لويس جوستافو

وكشف نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تعاقد مع لاعب فنربخشة السابق لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم ثان.

أرقام جوستافو الموسم الماضي مع فنربخشة التركي

لعب لويس جوستافو البالغ من العمر 35 عامًا لفريق فنربخشة التركي، 26 مباراة، صنع خلالها 42 فرصة، بالإضافة إلى 22 هروبًا ناجحًا، و 115 كرة طويلة ناجحة، وسجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف.

الأندية التي لعب فيها لويس جوستافو

أبرز الأندية التي لعب فيها لويس جوستافو في مسيرته الكروية هي هوفنهايم وبايرن ميونيخ وفولفسبورج ومرسيليا وفنربخشه.

النصر يوقع جوستافو بناء على توصية من رودي جارسيا

يشار إلى أن اللاعب جاء بناء على توصية من رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لنادي النصر السعودي، الذي درب جوستافو في المنتخب الفرنسي في مرسيليا.