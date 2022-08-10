من هو مؤسس ركضة طويريج السيرة الذاتية ، قد اثار الهام العديد من الأشخاص حول العالم وخاصة الأشخاص المقيمين داخل الوطن العربي حول التعرف على ركضة طويريج ، والسبب الذي دفع بهم الى القاء ذلك الاسم عليها ، وتعد مزرعة الطويرج هي إحدى الطقوس التي يقوم بممارستها الأشخاص المعتنثين الدين الشيوعي في يوم عاشوراء ، فمن هو الشخص مؤسس ركضة طويريج ، تابعوا معنا .

ما هو طويرج الهرولة

وهو من أكبر التجمعات التي يتجمع فيها الناس، حيث يقام مرة في السنة، ويهدف إلى إحياء ذكرى استشهاد الحسين – رضي الله عنه – في كربلاء. جاء هذا الشعار رداً على الحسين بعد أن قال “هل من نصير لنا” يشارك في هذا التجمع أناس من جميع أنحاء العالم يعتنقون الديانة الشيعية، وتنطلق المسيرة من منطقة تسمى قنطرة السلام في كربلاء إلى مرقد الحسين.

من هو مؤسس ويكيبيديا تشغيل طويرج

ميرزا ​​صالح القزويني هو مؤسس سباق التويريج، ويعتبر من أشهر الوجوه في كربلاء، حيث احتُجز في البداية سراً خوفاً من الجهات التي تمنعه ​​، وبقي هذا الأمر على حاله. هذا حتى جائز فيما بعد في مجلس العزاء الذي عقده صالح القزويني عشرة أيام محرم، وهي أول عشرة أيام من الشهر.

مؤسس سباق طويرج صالح القزويني

المعروف بلقب ميرزا ​​صالح القزويني، اسمه الحقيقي السيد صالح بن السيد مهدي بن السيد حسن بن السيد أحمد الحسيني القزويني الحلي النجفي.

اسم طويرج

سميت مزرعة التويريج بهذا الاسم نسبة للطريق الذي يسلكونه وهو طريق التويريج حيث يقال أنه عندما وصل ميرزا ​​صالح القزويني والمشيعين معه إلى باب التويريج قنطرة السلام أداؤوا الظهر. ثم انطلقوا مرة أخرى لأداء مراسم العزاء في مزرعة الطويريج ابتداءً من سوق طريق ابن طويريج. الحمزة، أحد أسواق مدينة كربلاء الأثرية، مروراً بسوق الصفارين والعلوي، ثم سوق الخفافين، وأخيراً إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام.

تاريخ طويرج للركض

يأتي موعد سباق التويريج في العاشر من محرم كما كان يفعل صالح القزويني كما كان يذهب إلى قبر الحسين -رضي الله عنه- بعد أن انتهى من مجالس العزاء وبكى. عليه بعد أن خذلته أتباعه، ولم ينتصروا له، فكانت قلوبهم معه وسيوفهم مع بني أمية.

مسافة الجري طويرج

تبلغ مسافة مسار طويرج حوالي 2 كم، وخطة المسار كالتالي

تبدأ خطة المسار في مسار طويرج من منطقة باب طويرج.

يصطف الناس عند جسر السلام، لينطلقوا من طريق تويراج باتجاه سوق ابن الحمزة، أحد أسواق مدينة كربلاء الأثرية، مروراً بسوق الصفارين والعلوي، ثم إلى سوق. سوق الخفافين وبعدها ننتقل الى مرقد الامام الحسين عليه السلام.

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عند وصول الناس إلى مرقد الحسين – رضي الله عنه – يبكون في الضريح، ويقولون عبارات كثيرة تدل على ولائهم للحسين، ويلعونهم على القتلة الذين جعلوا دمه محرما. وذلك إحياء لذكرى حرق خيمة الحسين – رضي الله عنه – وكفر أهل البيت ودمائهم.

ما هي قصة سباق طويرج

يقال أنه لما أقام صالح القزويني مجالس عزاء في منزله لمدة عشرة أيام من شهر محرم، وهي العشر الأولى من شهر محرم، وعندما انتهى مجلسه ركب حصانه مع جماعة من الناس. الذين آمنوا بهذه المناسك وذهبوا إلى مرقد الحسين رضي الله عنه. رضي الله عنه – في كربلاء وهم يرددون بعض العبارات الحسينية التي تدل على الولاء لأهل البيت.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على من هو مؤسس ركضة طويريج السيرة الذاتية ، و تعرفنا على مسار التويريج وتاريخه ومؤسسه ، بالإضافة إلى الأعمال التي يؤديها الشيعة بهذه المناسبة ، و ما هي قصة سباق طويرج .