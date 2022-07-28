من هو مؤسس قوقل السيرة الذاتيية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو مؤسس قوقل السيرة الذاتيية ، أحد أبرز الشخصيات والاسماء اللامعة و تعد Google من أكبر وأقوى الشركات في العالم ، الإضافة إلى العديد من الخدمات مثل تطبيق الخرائط والملاحة والبريد الإلكتروني ، تابعوا معنا في التالي .

ما هو جوجل

Google هي شركة تقنية أمريكية متعددة الجنسيات تركز على تكنولوجيا محركات البحث والإعلان عبر الإنترنت والحوسبة السحابية وبرامج الكمبيوتر والحوسبة الكمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الاستهلاكية، وتُعرف باسم “أقوى شركة في العالم” وواحدة من التجارية الأكثر قيمة في العالم بسبب هيمنتها على السوق. جمع البيانات والمزايا التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.

من هو مؤسس جوجل ويكيبيديا

تأسست Google في 4 سبتمبر 1998 من قبل لاري بيدج وسيرجي برين، عندما كانا طلاب دكتوراه في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، ويمتلكان معًا حوالي 14٪ من أسهمها المدرجة ويسيطران على 56٪ من قوة التصويت. المساهمون من خلال الأسهم ذات التصويت الفائق، وتم طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي (IPO) في عام 2004، ولكن في عام 2015 أعيد تنظيم Google كشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Alpha Beta.

من هو لاري بيدج

لورنس إدوارد بيدج رجل أعمال أمريكي وعالم كمبيوتر ورائد أعمال عبر الإنترنت، اشتهر بتأسيس شركة Google مع سيرجي برين. كان بيج الرئيس التنفيذي لشركة Google من عام 1997 حتى أغسطس 2001، ثم انتقل من أبريل 2011 حتى يوليو 2015 ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة Google Alpha Beta “تم إنشاؤه لتقديم” التطورات الرئيسية “بصفته الشركة الأم لشركة Google، وهو المنصب الذي شغله حتى ديسمبر 4، 2022، ولا تزال عضوًا في مجلس إدارة Alpha Beta والموظف والمساهم المسيطر.

سيرة لاري بيدج

سيرة رجل الأعمال الأمريكي لاري بيدج ممثلة بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل صفحة لورنس إدوارد.

مولود 26 مارس 1973 (49 عامًا).

مكان الميلاد إيست لانسنغ، ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية الجنسية الأمريكية.

محل الإقامة بالو ألتو، كاليفورنيا.

ألما ماتر جامعة ميشيغان (تخصص هندسة الكمبيوتر)، جامعة ستانفورد (التخصص علوم الكمبيوتر).

المهنة رجل أعمال وعالم كمبيوتر ومهندس.

مكان العمل شركة جوجل.

الثروة 34.8 مليار دولار (28 يونيو 2016).

من هو سيرجي برين

سيرجي برين رجل أعمال أمريكي وعالم كمبيوتر ورائد أعمال عبر الإنترنت، شارك في تأسيس Google مع لاري بيدج. كان برين رئيسًا لشركة Alpha Beta – الشركة الأم لشركة Google، حتى استقال في 3 ديسمبر 2022، وبقي هو وبيج في الشركة. Alpha Beta كمؤسسين مشاركين، ومساهمين مسيطرين، ومديرين، وموظفين، واعتبارًا من يوليو 2022، برين هو سابع أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته الصافية بـ 99 مليار دولار.

سيرة سيرجي برين

سيرة رجل الأعمال سيرجي برين ممثلة بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل سيرجي ميخائيلوفيتش برين.

مولود 21 أغسطس 1973 (49 عامًا).

مكان الميلاد موسكو، الاتحاد السوفيتي.

الجنسية جنسية الاتحاد السوفيتي (1973-1979)، وجنسية الولايات المتحدة.

العرق يهودي.

محل الإقامة لوس ألتوس، سانتا كلارا، كاليفورنيا.

ألما ماتر جامعة ماريلاند (الرياضيات وعلوم الكمبيوتر)، جامعة ستانفورد (علوم الكمبيوتر).

المهنة عالم كمبيوتر ومخترع ورجل أعمال.

مكان العمل شركة ألفا بيتا.

الثروة 99 مليار دولار (يوليو 2022).

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على من هو مؤسس قوقل السيرة الذاتيية ، و سيرة سيرجي برين ، و سيرة لاري بيدج ، وتعد تأسست Google في 4 سبتمبر 1998 من قبل لاري بيدج وسيرجي برين .