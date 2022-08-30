من هو مؤلف اغنية صافينى مرة ،من اجمل الأغاني التي قدمها الفنان الكبير عبد الحليم حافظ هي اغنيه صافيني مرة وجافيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة، حيث نالت هذه الأغنية على اعجاب الملايين حول العالم ويستمع لها الكثير من الأشخاص من عشاق عبد الحليم حول العالم والى وقتنا الحالي، فهي من افضل الأغاني التي قدمها عبد الحليم حافظ والتي تحمل الحصه الجميل في تقديمها، ومن تأليف الموسيقار الكبير محمد الموجي.

من هو مؤلف اغنية صافينى مرة

ومؤلف اغنيه صافيني مره جافيني مره هو محمد الموجي، وهو من اشهر الشخصيات التي ألفت الأغاني العربية الجميلة لعبد الحليم حافظ وام كلثوم، ولد محمد الموجي في الرابع من شهر مارس لعام 1932 وهو فنان ومخرج ومؤلف أغاني وموسيقي، بدأ بالعزف على العود في فرقة صفية حلمي، وانتقل الى مجال التأليف في عام 1951 والف الأغنية الشهيرة لعبد الحليم حافظ وهي اغنيه صافيني مرة.

من هو محمد الموجي

هو مؤلف اشتهر بتأليف الأغاني وخاصة أغنية صافيني مرة التي حازت على ملايين الاعجابات من الناس حول العالم، وقد كانت أغنية صافيني مرة قد وصلت ليومنا هذا بملايين المشاهدات والاعجابات.

أعمال محمد الموجي

وعن اعمال الفنان محمد الموجي غير انه مؤلف اجمل اغنية لعبد الحليم حافظ وهي اغنيه صافيني مره، الا انه قام بتقديم العديد من الأغاني البارزة الجميلة ومنها “اغنيه لروحك اغنيه، للشمس، اغنيه يا صوت بلدنا، واغنيه يا سلام الوطن، واغنيه جلبت قلبي منك، واغنيه بعد القمر، واغنيه كل وداعا واغنية داب، واغنيه شط الحبايب، واغنيه الحلوة ليه، اغنيه زي العسل” والكثير من الأغاني الجميلة التي الفها الملحن والمؤلف الكبير محمد الموجي.

بالحديث عن الأغاني التي يغنيها عبد الحليم حافظ وام كلثوم وكل من على شاكلتهم في تلك الفترة التي سميت بزمن الفن الجميل، فقد قدم العديد من الأغاني الرائعة جدًا والتي بها رونق غنائي جميل، اضافه الى ان الأغاني التي تم تقديمها في تلك الفترة قد حملت معاني الإحساس الكبيرة ، وكانت طول الأغنية ما يقارب الساعة فهذا جعل من الأغاني جميله جدا.