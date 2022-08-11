من هو مؤلف اغنية هان الود ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو مؤلف اغنية هان الود ، وهي من أجمل وأروع الأعمال الرومانسية والتي تمثلت بالابداع سواء من حيث كلماتها أو لحنها ورغم وجودها منذ ستين عاما على إنتاجها فهي ما زالت من أشهر الأغاني في الوقت الحاضر ، تابعوا معنا .

من هو مؤلف اغنية هان فريند

ملحن أغنية حن الواد هو الفنان والموسيقي المصري محمد عبد الوهاب، ولقب “موسيقي الأجيال”. ولد في حي برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، حيث بدأ الفنان محمد عبد الوهاب مسيرته الفنية بانضمامه إلى فرقة فوزي الجزيرلي عام 1917 م، حتى لو درس العود بمعهد اللغة العربية. موسيقى. ، ثم التحق بالعمل الإذاعي عام 1934 م، والجدير بالذكر أنه ألّف للعديد من الفنانين في جمهورية مصر والدول العربية، مثل فيروز، وأم كلثوم، وليلى مراد، وعبد الحليم حافظ، ونجاة الصغيرة. فايزة احمد، وردة الجزائرية، صباح، طلال مداح، أسمهان.

سيرة محمد عبدالوهاب

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنان محمد عبد الوهاب في النقاط التالية

الاسم الحقيقي محمد عبد الوهاب.

الاسم الانكليزي محمد عبد الوهاب.

مواليد 13 مارس 1898 م.

مكان الميلاد القاهرة – مصر

توفي 4 مايو 1991 م.

العمر 93 سنة.

مكان الميلاد القاهرة – مصر.

سبب الوفاة سكتة دماغية.

الجنسية مصر.

الزوجة نهلة القدسي.

الأب محمد أبو عيسى.

الأم فاطمة حجازي.

العنوان موسيقي الأجيال.

النوع موسيقى عربية.

آلات موسيقية عود.

شركة الإنتاج Emmy Classics.

المهنة مغني – ملحن – ممثل.

اللغات العربية.

سنوات النشاط 1917 – 1991.

من أبرز الأعمال عيشي بلادي – النشيد الوطني الليبي – حماة الحمى.

كلمات اغنية حن الواد لمحمد عبدالوهاب

يمكن العثور على كلمات أغنية حن الواد لمحمد عبد الوهاب من خلال النقاط التالية

تحميل اغنية هان فريندلي

يمكن تحميل أغنية حن الوود من خلال المشغل الصوتي التالي

استمع إلى أغنية هان الودية

أغنية حن الواد للفنان محمد عبد الوهاب أنتجت عام 1960 م بالتحديد أي قبل ستة عقود، وهي أيقونة للغناء العربي الرومانسي، وقد أدى تلك الأغنية العديد من الفنانين والفنانين أبرزهم الفنان محمد. عبد الوهاب ويمكنك سماع تلك الأغنية مباشرة “”.

وفي الختام تعرفنا عبر السطوةر السابقة حول من هو مؤلف اغنية هان الود ، وشرحنا أبرز المعلومات عن صاحب أغنية حن الواد وهو الفنان المصري محمد عبد الوهاب بالإضافة إلى كلمات الأغنية ، ورابط الاستماع إليها ، بالإضافة إلى رابط التحميل المباشر لها.