من هو مؤلف كتاب الادغال ،تم نشر كتاب الادغال في أول مره من عام 1994 حيث قام بتأليفه الكاتب والشاعر الانجليزي المشهور رويال كبلنج ويحتوي الكتاب على مجموعه كبيره من القصص القصيرة حيث يحتوي الكتاب على 280 صفحة، وتدور أهداف القصص في كتاب الأدغال حول ماوكلي فتى الادغال الذي احبه الاطفال، وقد تم تمثيل القصص في الكتاب الى مسلسلات كرتونيه جميله يتابعها ملايين الأشخاص حول العالم.

قصص كتاب الادغال

يعتبر كتاب الأدغال من افضل قصص الكتب التي تم انتشارها ونشرها في الآونة الأخيرة حيث يعتبر كتاب الأدغال من افضل الكتب التي تم تأليفها، ويحكي كتابى الادغال عن العديد من القصص منها قصه ماوكلي يضيع في الغابة، موكلي يعيش بين الذئاب، ومقتل الذئب الكسندر، ولقاء ماوكلي وميشو، وهروب ماوكلي من الصيادين، هذه من افضل القصص الجميلة التي تم تاليفها في كتاب الادغال.

قصة ماوكلي والذئاب

وعن قصه ماوكلي يعيش بين الذئاب فقد تشاور الثعبان كا مع صديقها الدب باولو والفهد باجيرا على قتل والد ماوكلي الاسد الجميل الصغي، ويقوم باحضار وادي الذئاب ليحضر كل قطيع الذئاب الى المكان ويموت والده اثناء انقاذه من الذئاب وبعد ذلك يكبر ماوكلي ويصبح رئيس الغابة.

من هو مؤلف كتاب الادغال

وبالحديث عن مؤلف كتاب الأدغال فهو مؤلف هندي يحمل جنسيه انجليزيه ولد في الثلاثين من شهر ديسمبر للعام 1865 الف كتاب الادغال الكتاب الشهير جدا، ويعتبر مؤلف كتاب الادغال من افضل الشخصيات التي الفت القصص الخيالية والكرتونية الجميلة، والف الكاتب لقصص الادغال العديد من القصص الاخرى والكتب الكثيرة والقصائد الشعرية

يعتبر كتاب الأدغال من افضل الكتب والقصص والذي يحتوي على مجموعه من القصائد والقصص القصيرة حيث يحتوي على قصة البحار السبعة، والعديد من القصص المهمة وقصه ماوكلي في الغابة ويتحدث الكتاب عن المغامرات التي عاشها الفتى ماوكلي في الادغال.هذا الكتاب الجميل الذي تم تأليفه في الثمانينيات من القرن الماضي قد حصل على شهره كبيره، وتم تاليف القصص الكثيرة التي تشابه قصىة ماوكلي التي هي ابرز القصص في كتاب الادغال وتم تمثيل بعضهم من القصص من كتاب الادغال.