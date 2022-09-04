من هو مؤلف كتاب تاريخ الخلفاء، هناك العديد من المؤلفين والمشاهير الذين لهم ذراع طويل الأمد في تأليف الكتب والمنشورات، وكان لهم التاريخ خير شاهد ومن تلك الكتب التي تم تأليفها كتاب تاريخ الخلفاء الذي ألفه العالم المصري السيوطي، حيث يعتبر كتاب تاريخ الخلفاء ومن الكتب التي ما زالت متداولة عبر التاريخ.

مؤلف كتاب تاريخ الخلفاء

الذي ألف كتاب تاريخ الخلفاء هو العالم المصري السيوطي أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ولد العالم السيوطي يوم الأحد من شهر رجب عام 849 هجري في منطقة أسيوط وعرف اليسرى متدينة مشهورة بالعلم والدين، وكان والد أبي الفضل السيوطي من أكبر العلماء الصالحين الذي كان له مكان عال ونشا السيوطي في أسرى يتيمة وقد توفي والده وهو ابن ست سنوات وحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في عمر الثامنة وحفظ عده كتب ومن تلك الكتب كتاب العمدة ومنهج الفقه والأصول وألفية ابن مالك وهذا ما جعله ذات فكر متسع وذات معرفة كبيرة وكان السيوطي معروفاً عند العلماء وتولاه الكمال بن الهمام الحنفي كما وصى والد السيوطي.

كتاب تاريخ الخلفاء

كتاب تاريخ الخلفاء هو أحد الكتب التاريخية الذي تم تأليفه من قبل العالم المصري السيوطي ويحتوي الكتاب على تراجم الخلفاء والأمراء المؤمنين الذين أقاموا آلامه الإسلامية وتحدث الكتاب عند الخليفة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حتى عهد الملك السيوطي وتم ترتيب الخلفاء حسب زمان السيوطي، وذكر السيوطي في كتابه الحوادث الغريبة التي قد وقعت في أيامه وذكر أمه الدين وإعلام آلامه وتم نشر كتاب تاريخ الخلفاء المستشرقين الإنجليز عام 1856.

متى توفي العالم السيوطي

توفي على العالم السيوطي ليلة الجمعة التاسع عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1911 هجري في منزله بروضة المقياس وأفادت المصادر المقربة من العالم أسيوط لأنه تعرض لورم شديد في ذراعه اليسرى منها تمكن من العجز لمدة سبعة أيام ورحل إلى جوار ربه عن عمر يناهز أحد 61 عاما وأقيلا أنه قرأ سورة يس عندما توفي وصلى عليه جمهور كبير من الناس في جامع الأباريق بالروضة، وصلى عليه عدد لا يحصى من الناس في صلاة الغائب في الجامع الأموي وأتم دفنه في حوش تقوسون خارج باب القرافة.

ضمت مؤلفات السيوطي على من الخصائص التي جمعت بين مؤلفاته وكتبه حيث جمعت مؤلفاته العديد من العناوين مثل كتاب الحاوي للفتاوي وقد يحتوي على 70 رسالة وتنوعت موضوعاته في كتبه في مختلف الفنون.