من هو مؤلف مسلسل ست الحسن ، تسائل الكثير من المتابعين بأحد المسلسلات التي عرضت في الأوقات الأخيرة والذي يعد أشهرها وأكثرها عدداً من المتابعين مقارنة بغيره من المسلسلات الاخرى ، وهو مسلسل ست الحسن وهو مسلسل خليجي “الكويتية” ، وتم تصنيفه من قبل المتابعين من أهم المسلسلات التي تحتوي على الدراما المليئة بالإثارة والتشويق ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

مسلسل ست الحسن – ويكيبيديا

أهم المعلومات المتعلقة بمسلسل ست الحسن كالتالي

اسم المسلسل بالعربي ست الحسن.

بلد الانتاج الكويت.

الإطار الذي يقع العمل تحته الدراما.

عدد حلقات المسلسل الأصلي 10 حلقات.

بطل العمل هدى حسين.

تاريخ الإصدار 23 يوليو 2022 م.

مدة العرض 35 دقيقة.

إخراج باسم شعبو وسعيد رياض.

بقلم محمد شمس وعلي شمس.

إنتاج إيجل فيلمز.

المنتج المنفذ شركة جرناس للإنتاج الفني والإعلان.

مدير الإنتاج فادي حبار وعلي الشحي.

قصة مسلسل ست الحسن

ست الحسن مسلسل خليجي كويتي تدور قصته حول امرأة في العقد الخامس من عمرها تدعى ست الحسن. قرأته من عدة كتب قادرة على إبعاد الأصابع عنه.

من هو مؤلف مسلسل ست الحسن

مؤلف المسلسل الكويتي ست الحسن هو الكاتب الكبير محمد شمس بالاشتراك مع شقيقه علي شمس. جدير بالذكر أن المسلسل من إخراج باسم شعبو وسعيد رياض، ودور البطولة، وكل ذلك للفنانة الشهيرة هدى حسين، برفقة مجموعة من النجوم الكويتيين.

أبطال المسلسل ست الحسن

أبطال مسلسل ست الحسن ممثلون في النقاط التالية

الممثلة هدى حسين في دور ست الحسن.

الفنان أحمد الجسمي في دور باراك.

الفنان عبد المحسن النمر في دور ضابط.

الفنانة سحر حسين في دور الرجاء.

الممثلة هند البلوشي في دور سابا.

الفنانة مرى الحليان فى دور سليمان.

الفنان سعيد سالم في دور أبو عبد الرزاق.

الممثلة سعاد علي في دور زليخة.

الممثلة علاء شاكر في دور أم حصة.

الممثلة هدى الغانم في دور بدور.

الممثلة ريم حمدان بدور علي الشلوبي.

الممثلة علي سعيد القحطاني في دور علي القحطاني.

الفنان يوسف الكعبي بدور إبراهيم القحومي.

الفنان فؤاد القحطاني في دور عادل سبيط.

الفنانة أشواق في دور الشيخة البدر.

الفنان محمد أبو شعبان في دور علي الشحي.

رابط مشاهدة مسلسل ست الحسن

تم بث مسلسل ست الحسن على منصة شاهد الالكترونية بدون فواصل اعلانية لمشاهدة ممتعة للمشاهد، حيث تعتبر سلسلة ست الحسن من أشهر المسلسلات الخليجية في الوقت الحاضر والمسلسل. يمكن مشاهدتها مباشرة.

من هو مؤلف مسلسل ست الحسن ، يعد كاتب المسلسل هو الكاتب الكبير محمد شمس بالاشتراك مع شقيقه علي شمس ، ويعتبر من المسلسلات الخليجية التي حازت شهرة واسعة خلال الأوقات الأخيرة ، داخل دولة الكويت العربية .