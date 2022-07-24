من هو ماجد الشبل السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو ماجد الشبل السيرة الذاتية والذي يعد من رموز الاعلام في الوطن العربي منذ القرن الماضي ، عرف الشبل بتقديم البرامج والمسابقات على القنوات السعودي، وكان مصدر الاهتمام عند الكثير من الآلاف من المتابعين ، تابعوا معنا .

من هو ماجد الشبل – ويكيبيديا

ماجد الشبل صحفي سعودي. ولد ماجد الشبل في العاصمة السورية دمشق لأب سعودي وأم سورية. نشأ في سوريا وكان لديه ميول أدبية. تخصص في قسم اللغة العربية. بدأ العمل في المجال الإعلامي في سن الثالثة عشرة، حيث شارك في إعداد برنامج أدبي موجه للأطفال، وانتقل في مطلع الستينيات إلى السعودية بعد إعجابه بتقديمه للعمل في التلفزيون السعودي. ماجد الشبل شخصية إعلامية بارزة في منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وانتقل إلى رحمه الله عام 2016 م بعد صراع طويل مع المرض.

سيرة ماجد الشبل

يعتبر ماجد الشبل أحد ركائز الإعلام في المملكة العربية السعودية، ورائد العصر الذهبي فيها، لذلك نقدم له أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل محمد عبد الله محمد الشبل.

الاسم بالانجليزي محمد الشبل.

الكنية ماجد الشبل.

الاسم المستعار ابو راكان.

اسم الأب عبد الله محمد الشبل.

تاريخ الميلاد 1935 م.

العمر عند الوفاة 81 سنة.

مكان الميلاد حي الميدان / العاصمة دمشق في الجمهورية العربية السورية.

الإقامة العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية

المؤهل العلمي قسم اللغة العربية.

ألما الأم جامعة دمشق / سوريا.

الجنسية السعودية.

دين الاسلام.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المهنة صحفي ومقدم.

تاريخ الوفاة 11 مايو 2016.

سبب الوفاة مرض مزمن.

أعمال ماجد الشبل

على مدار سنوات عمله في المجال الإعلامي، قدم الشبل عددًا من البرامج والأخبار القوية، من أهم البرامج

برنامج مسابقات الرسائل _ 1987 م حتى 1998 م.

برنامج الشاعر والقصيدة.

برنامج الميزان.

برنامج أطفالنا بالخارج.

برنامج لوريم إيبسوم.

برنامج لقاء مع الضيف.

برنامج Whisper Breeze.

من هي زوجة ماجد الشبل

زوجة المذيع ماجد الشبل غير معروفة في وسائل الإعلام. كان هذا الصحفي حريصًا طوال حياته على إبعاد حياته الخاصة عن أعين الإعلام، لكن ابنته صرحت بأن والدها تزوج حبه الوحيد، ولم يتزوج بعد انفصاله عن والدتها، وقررت الأخيرة. يهاجر إلى بريطانيا حتى وفاتها، ورغم انفصاله المبكر عنها، إلا أنه رفض الزواج واكتفى بابنته الوحيدة سمر.

ابنة ماجد الشبل

لماجد الشبل ولد واحد اسمه “سمر”، وتربطها علاقة فريدة ممزوجة بين الحب والثقة بين الشبل وابنته سمر. كان له خير معين في أيامه الأخيرة، وما زالوا يتذكرون سيرة حياته العطرة وتعامله معهم حتى الآن.

وفاة ماجد الشبل

توفي ماجد الشبل في 11 مايو 2016 م في مستشفى فيصل التخصصي بالرياض بعد سنوات من المرض، وتسببت تداعيات السكتة الدماغية التي أصيب بها عام 2000 م في تدهور صحته. رغم تعافيه وعودته للعمل، قدم استقالته في عام 2001، بعد أن شعر بتعب شديد، ترك الشبل وراءه إرثًا أدبيًا وإعلاميًا كبيرًا، ولا تزال برامجه تُذاع اليوم كدليل على جودة الإعلام في المملكة.

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