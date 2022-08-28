من هو ماجد سلطان ويكيبيديا

من هو ماجد سلطان وويكيبيديا الذي احتل اسمه عناوين الصحف الوطنية في مملكة البحرين منذ ساعات متأخرة من مساء أمس السبت، على خلفية الإعلان الرسمي لنبأ وفاته، والذي صدم الجميع. محبي ومحبي Faris Free Word. وقد نعى كثيرون وفاة الفقيد بأجمل العبارات، وهو ماجد سلطان، وهو ما سنتعرف عليه من حقيقته، والذي يلقي الضوء على شخصية الراحل ومسيرته، وعلى تفاصيل و.

من هو ماجد سلطان

ماجد سلطان إعلامي بحريني راحل، تخصص في السابق بالإعلام الرياضي، اهتم به منذ طفولته المبكرة. كما ظهر كرياضي قبل دخوله المجال الإعلامي. لعب كحارس مرمى لنادي الساحل ثم المحرق البحرين قبل أن يغير وجهته الرياضية من كرة القدم إلى كرة السلة. انقطع عن كرة القدم لأنه سافر إلى الخارج بمنحة من عمله في إدارة الجمارك في منتصف السبعينيات، لكنه تألق في كرة السلة حتى مثل منتخب بلاده السلوى في مناسبات دولية، بعد اعتزاله. عمل كصحفي في جريدة جلف نيوز، ثم قدم عدة برامج تلفزيونية.

سيرة ماجد سلطان

يعتبر ماجد سلطان من أهم الإعلاميين الوطنيين خلال أزمة البحرين عام 2011، الذين انتفضوا وتضافروا جهودهم للدفاع عن الوطن وحمايته من التدخل في شؤونه الداخلية. وفيما يلي أهم بيانات سيرة ماجد سلطان وهي كالتالي

الاسم والنسبة ذكر ماجد.

اسم الأب ذكر سلطان.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار ماجد سلطان – باللغة الإنجليزية “ماجد سلطان”.

الألقاب الفنية فارس الكلمة الحرة.

تاريخ الميلاد من مواليد ستينيات القرن الماضي.

مكان الميلاد المحرق، البحرين.

الاقامة متوفى.

تاريخ الوفاة 27 أغسطس 2022 م.

مكان الوفاة المنامة.

العمر عند الموت في العقد السابع من حياته.

الجنسية بحريني الجنسية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات الأكاديمية دورات تأهيلية في إدارة الجمارك والموانئ خارج البحرين.

اللغة الرسمية العربية – لهجة بحرينية.

المهنة رياض وصحفي.

وفاة السلطان ماجد

أعلنت وسائل إعلام بحرينية رسمية وفاة عميد الإعلام وأحد رموز الإعلام الوطني بعد معاناة طويلة مع مرض عضال. وافته المنية مساء أمس السبت 27 أغسطس 2022 م، بعد أن نُقل بحالة طارئة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة المنامة، لكن الطاقم وقف عاجزًا أمام حالته الصحية المستعصية حتى وداعه. إلى عالمنا وانتقل إلى جوار ربه، وأكدت مصادر مقربة من أقارب الفقيد أن جنازته ستقام اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، وسيُدفن جثمانه في مقبرة المحرق مسقط رأسه.

نعي وفاة ماجد سلطان

شارك عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عزاء المغفور له بإذن الله ماجد سلطان الذي صلى وتجول في الملاعب الرياضية كلاعب ثم كلاعب اعلامي، مما ساهم في نقل الواقع الرياضي بشكل احترافي واحترافي، بأسلوب صادق وشفاف.

وكتب إداريو المحرق البحرينيون في نعي وفاة الراحل على إنستغرام

وهلم جرا؛ في ضوء معرفتنا بأبرز تعابير النعي لوفاة الراحل صاحب القلم الحر ماج سلطان نختتم فقرات مقالنا بعنوان من هو ماجد سلطان وويكيبيديا الذي تعرفنا من خلاله على مقالاته المختلفة. فقرات تحمل شخصية الراحل والسبب الحقيقي لوفاته.