من هو مارسيل كولر مدرب الاهلي المصري الجديد، يعد مارسيل كولر أحدى أبرز الأشخاص المعروفة في الشارع المصري، كما وعمل في الكثير من المناصب في مجال الكورة، وفي الأونة الاخيرة لمع اسمه عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد منحة درب الاهلي المصري الجديد، لما يتمتع من مواصفات قيادية، والجدير بالذكر بأن مارسيل كولر حقق الكثير من الجوائز و الإنجازات الكروية في مجال الرياضة مما جعل الكثير يهتم بالتعرف على مارسيل كولر.

من هو مارسيل كوهلر المدير الفني الجديد للأهلي المصري

مارسيل كوهلر لاعب كرة قدم متقاعد ومدرب رياضي لنادي الأهلي المصري، ولد في سويسرا وتحديداً زيورخ في 11 نوفمبر 1960 م، ويبلغ من العمر حوالي 62 عامًا ويحمل الجنسية السويسرية. كان لاعب خط وسط (محور) داخل العديد من الأندية السويسرية أبرزها نادي زوريخ جراسهوبر، استطاع أن يسجل العديد من الأهداف الرائعة والمتميزة التي جعلته مشهوراً ؛ ثم قرر الاعتزال عن مسيرته الكروية عام 1997 م وأصبح مدربًا لكرة القدم.

سيرة مارسيل كوهلر

فيما يلي نستعرض أهم وأهم المعلومات المتعلقة بالسيرة الذاتية للاعب والمدرب السويسري الحالي مارسيل كوهلر المدرب الجديد لنادي الأهلي المصري

الاسم الكامل مارسيل كوهلر.

الاسم الانكليزي مارسيل كوهلر.

مكان الميلاد زيورخ، سويسرا.

تاريخ الميلاد 11 نوفمبر 1960 م.

العمر عمره 62 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية السويسرية.

مكان الإقامة محافظة القاهرة، مصر.

المهنة والنشاط مدرب كرة قدم حالي ولاعب كرة قدم متقاعد.

سنوات النشاط من 1970 م حتى الآن.

أبرز الأندية التي لعب لها FC Grasshopper Zurich.

النادي الحالي مدرب نادي الأهلي المصري.

تاريخ العقد من 9 سبتمبر 2022 وحتى عامين.

الطول 1.73 سم (5 قدم 8 بوصات).

مركز اللعب وسط (وسط).

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

اللغة الأم السويسرية والإنجليزية.

تفاصيل عقد الأهلي مع مارسيل كوهلر

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميا عبر موقعها الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي التعاقد مع المدرب السويسري مارسيل كوهلر مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، بدلا من المدرب السابق ريكاردو سواريس يوم الجمعة التاسع من الشهر الجاري. سبتمبر 2022 م، ومن المقرر أن يحضر المدرب السويسري مارسيل كوهلر إلى محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية صباح السبت 10 سبتمبر 2022 م ليبدأ الاهتمام بتدريب المارد الأحمر لمدة عامين متتاليين.

كم عمر المدرب مارسيل كوهلر

يبلغ عمر المدرب الحالي للنادي الأهلي المصري 62 عامًا. ولد في مدينة زيورخ السويسرية في 11 نوفمبر 1960 م ويحمل الجنسية السويسرية. بعد أن أمضى عشر سنوات مع عائلته في المدينة، قرر مارسيل الانضمام إلى إحدى أكاديميات كرة القدم في سويسرا من أجل تعلم كرة القدم بسبب ارتباطه القوي بها. التحق بأكاديمية FC Schwamendingen في عام 1970 بعد الميلاد، وتمكن من تحقيق النجاح منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا.

مسيرة مارسيل كوهلر الكروية

بدأ مارسيل كوهلر مسيرته الكروية عام 1970 مع نادي إف سي شواميندين السويسري ثم انتقل إلى أول نادٍ جراسهوبر زيورخ عام 1978 م، ولعب ما يقرب من 428 مباراة، وسجل 59 هدفًا في إجمالي المباريات على المستوى المحلي أو الإقليمي، وانتهت مسيرته الكروية. مع النادي عام 1997 م، بالإضافة إلى كونه لاعباً في المنتخب السويسري عام 1982، واستمر حتى عام 1996 م، لعب 56 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، ثم أصبح مدرباً للعديد من الأندية أبرزها ويل وسانت. غالن، جراسهوبر زيورخ، كولونيا، بوخوم النمسا، بازل.

يعد ارسيل كوهلر أحدى الشخصيات السويسرية التي عملت في مجال الرياضة، كما ويعد الأن المدير الفني الجديد للأهلي المصري، حيث حقق خلال مسيرته الكروية على العديد من الأهداف الرائعة وعمل أيضا مدرب لعديد من الأندية أبرزها ويل وسانت. غالن