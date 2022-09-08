من هو محسن الزياني ويكيبيديا ، محسن الزياني الذي انتشر اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قتله بطلق ناري في البساج حيث قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بثلاثة أعوان ديوانه، ومحسن الزياني هو شاب من تونس تعرض اللى القتل أمس يوم الأربعاء بطلق ناري وجرت النيابة العامة التحقيق في هذا الحادث.

من هو محسن الزياني ويكيبيديا

قررت النيابة العامة الاحتفاظ بثلاثة أعوان على ذمه البحث في علاقة وفاة الشاب محسن الزياني بطلاق ناري في المساج أمس الأربعاء حسب ما أفاد مصدر ديواني اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، وأفادت مصادر طبية للديوان خلال الحادثة أن الحالة الطبية لمحسن الزياني مستقرة وتم خضوعه لعملية جراحية أثرا نقليا لحدث المستشفيات العاصمة.

حقيقة مقتل محسن الزياني

تعرض الشاب محسن الزياني إلى طلاق ناري يا أمس يوم الأربعاء نقل على أثره إلى مستشفيات تونس فيما أوضحت النيابة العمومية عدم تقديم أي تصريحات إعلامية في هذه الحادثة، ومن الجديد للذكر أن حزب العمال أصدر بيان للتمديد بمقتل محسن الزياني على يد عناصر الحرس الديواني وحمل حزب العمل الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في حق الشباب ودعا الحزب كل الشباب وجميع الجماهير لنهوض دفاع عن مصالحهم والضغط على التعديل وتخليص البلاد منظومة التفكير والتجويع والقتل التي تمارسه الحكومة.

فيديو مقتل محسن الزياني

دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من مروجي المخدرات والحرس الديواني في تونس مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف تجار المخدرات وكان من بينهم الشاب محسن الزياني حيث تعرض إلى طلاق ناري من مادة إلى وفاته وقد انتشر فيديو يوثق الاشتباكات التي تدور بين مروجي المخدرات والحكومة التابعة للحرس الديواني وتبين خلال المقطع الفيديو وهو عدد من الإصابات والهلع في صفوف المواطنين.

سبب مقتل محسن الزياني

تعرض الشاب محسن الزياني إلى طلاق ناري بشكل مباشر إلى وفاته على الفوضى وكان السبب وراء ذلك نشوب اشتباكات بين مجموعة من مروجي المخدرات والجهات الأمنية التابعة إلى الحرس الديواني ودارت هذه الاشتباكات في تونس يوم الأربعاء الماضي وأدت إلى إصابة الشاب محسن الزياني بطلق ناري نقل على أثره إلى أحد مستشفيات المحافظة وأدى إلى وفاته على الفور.

محسن الزياني هو شاب تونسي تعرض للقتل من قبل قوات الحرس الديواني في تونس بسبب اشتباكات دارت بينه وبين الجهات الأمنية نقل على إثرها إلى المستشفى وتم تأكيد خبر وفاته.