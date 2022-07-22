من هو محمد الشناوي أفضل لاعب محلي في إفريقيا ، قد أثار تسائلات الكثير من الأشخاص من محبين ومعجبين بمتابعة كرة القدم في قارة افريقيا ، حول التعرف على أفضل لاعب محلي في إفريقيا 2022 ، بالسؤال عن اللاعب محمد الشناوي الذي حاز على اكبر عددمن الجوائز وتسديد للاهداف ، ويعد محمد الشناوي أفضل لاعب محلي في إفريقيا حسب ترتيب كل لاعب وبنسب متفاوتة ، تابعوا معنا .

محمد الشناوي أفضل لاعب محلي في إفريقيا

فاز الكابتن محمد الشناوي، حامي منتخب الفراعنة المصري والأهلي، باللقب القاري كأفضل لاعب محلي في أفريقيا. واعتذر عن عدم حضوره التزامه بالمباريات النهائية لكأس مصر بين فريقه ونظيره الزمالك، حيث فاز الأخير بالجائزة بعد فوزه على لاعب الأهلي عليو ديانج من مالي، وأشرف داري لاعب الوداد المغربي.

جوائز CAF 2022

يقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “CAF” عدة جوائز خلال الأمسية المعتادة لتوزيعها، والتي عادة ما تشهد تكريم أفضل اللاعبين في إفريقيا طوال الموسم السابق، حيث منحت (CAF) مؤخرًا الجوائز التالية

أفضل لاعب أفريقي 2022 مُنح للسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول.

أفضل لاعب شاب 2022 مُنح للجزائري أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان.

جائزة أفضل لاعب أفريقي في إفريقيا 2022 مُنحت للمصري محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر.

أفضل مدرب في أفريقيا 2022 مُنح للمدرب السنغالي أليو سيسي.

محمد الشناوي على ويكيبيديا

محمد الشناوي، رياضي مصري، نشط كلاعب كرة قدم في المنتخب المصري والنادي الأهلي في “مركز حراسة المرمى”، أحد أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم. يبلغ من العمر 33 عامًا. ولد بكفر الشيخ في مصر يوم 18 ديسمبر الأول عام 1988 م وبدأت مسيرته مع نادي بتروجيت خلال عام 2013 ثم انضم إلى أندية طلعة الجيش و. حرس الحدود قبل انضمامه إلى ناديه الحالي الأهلي المصري عام 2016، بالإضافة إلى تمثيله للمنتخب المصري في أكثر من مناسبة دولية.

سيرة محمد الشناوي

يعتبر محمد الشناوي أفضل لاعب محلي في إفريقيا. استطاع الفوز بألقاب فردية وجماعية سواء على مستوى النادي أو الفريق محليًا ودوليًا. ومن أبرز مشاركاته مع المنتخب كأس العالم 2022 وكأس الأمم الأفريقية. فيما يلي أهم ما ورد في سيرة الشناوي

الاسم والقرابة محمد الشناوي جمعة – باللغة الإنجليزية “محمد الشناوي جمعة”.

اسم الأب السيد الشناوي.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار محمد الشناوي.

تاريخ الميلاد 18 ديسمبر 1988 م.

محل الميلاد كفر الشيخ.

مكان الإقامة الحالي القاهرة، العاصمة المصرية.

العمر 33 سنة.

الجنسية مصري.

دين الاسلام.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الأبناء ولدان.

التحصيل العلمي لا توجد بيانات متاحة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة مصرية.

المهنة لاعب كرة قدم.

النادي الحالي الأهلي المصري.

رقم القميص رقم (1) مع النادي ورقم (23) مع المنتخب الوطني.

مركز اللعب حارس المرمى.

المهارات الفردية قامة عالية.

الطول 191 سم.

الوزن 86 كجم.

مسيرته المهنية بدأت مسيرة الشناوي المهنية عام 2003 – حتى اليوم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف من هو محمد الشناوي أفضل لاعب محلي في إفريقيا ، و سيرة محمد الشناوي ، و محمد الشناوي أفضل لاعب محلي في إفريقيا ، و جوائز CAF 2022 لمحمد الشناوي .