من هو محمد الصيعري لاعب الفيصلي، كرة القدم من الألعاب الرياضية الشيقة التي يعشها الكثير ويبحثون عن الأندية واللاعبين المشهورين حول العالم، حيث يتساءل الكثير عن اللاعب العربي المعروف محمد الصعيدي التي يلعب في نادي الفيصلي، ويحمد اللاعب العربي محمد الصعيدي الجنسية السعودية ويلعب في نادي الفيصلي وله دور كبير في ريادة كرة القدم.

من هو محمد الصعيدي لاعب الفيصلي

اللاعب محمد الصيعري حيث إنه يبلغ من العمر 29 عاما وقد عرف منذ صغره بحبه لكرة القدم والرياضة، وهو من مواليد شهر مايو لعام 1993 ومن أبرز أشهر اللاعبين في فريق الفيصلي السعودي ويحمل رقم 80 ويعرف اللاعب محمد في مهاراته الفريدة في مجال كرة القدم وتم رصد عدد من الإنجازات الخاصة به.

محمد الصيعري السيرة الذاتية

اللاعب الشهير محمد الصيعري من أبرز لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية واليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم: محمد عيضة الصيعري.

محمد عيضة الصيعري. العمر: 29 عامًا.

29 عامًا. المواليد: 2 أيار 1993م.

2 أيار 1993م. مكان الولادة: شرورة، المملكة العربية السعودية.

شرورة، المملكة العربية السعودية. الجنسية: سعودي.

سعودي. الدين: الإسلامي.

الإسلامي. الطول: 1.80 م.

1.80 م. الوزن: 60 كغ.

60 كغ. المهنة: لاعب كرة قدم محترف.

لاعب كرة قدم محترف. النادي الحالي: الفيصلي.

الفيصلي. رقم القميص: 80.

80. مركز اللعب: مهاجم.

محمد الصيعري ومسيرته الكروية

كان لمحمد الصيعري مسيره كرويه من منومة أظافره في كرة القدم حيث كان يعمل في نادي الاتحاد وبعد ذلك انضم إلى فريق هجر عام 2015 لينتقل بعدها لصفوف فريق الاتحاد السعودي وانضم إليه لمدة خمس أعوام وبعد ذلك انتقل إلى فريق التعاون ثم إلى فريق الحزم عام 2019 وبعد هذا العام التحق بنادي الوحدة ولعب دور المهاجم حتى إن انتقل إلى نادي الفيصلي وبقي علمه له عام 2022.

حساب محمد الصيعري تويتر

اللاعب المشهور سعود محمد الصعيدي لديه حساب على منصة التواصل الاجتماعي ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ويقوم بنشر العديد من التغريدات عبر حسابه المشهور وينشر العديد من الصور واللقطات الرياضية الخاصة به ويمكن متابعة اللاعب محمد من هنا.

لاعب كرة القدم التي يلعب في نادي الفيصلي محمد الصيعري من أبرز مشاهير كرة القدم في دول الخليج العربي والتحديد في المملكة العربية السعودية انتقل من لأكثر من نادي حتى نستقر إلى نادي الفيصلي حتى عام 2022 ولديه مسيره كرويه شاملة.