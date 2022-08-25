من هو محمد الصيعري ويكيبيديا ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يتابعون الانتقالات الصيفية والتي ما زالت تخفي بحوزتها العديد من المفاجآت لعشاق كرة القدم والمتابعين ، حيث قام نادي جدو في السعودية بإعلان عن ابرام اتفاقه الرسمي مع اللاعب محمد الصيعري القادم من النادي الفيصلي السعودي، ويأتي ذلك بعد هبوط الفيصلي للدوري الأصفر نهاية الموسم الماضي 2022-22، وقرر اللاعب البقاء إلى نلعب في الدوري الاحترافي، تابعوا معنا .

من هو محمد الصيعري

محمد عايدة الصيعري، لاعب كرة قدم سعودي، يلعب كمهاجم لنادي الاتحاد السعودي، حيث انتقل إلى اتحاد جدة من الفيصلي السعودي، بعد إعارته في الأصل إلى الفيصلي. وكان الصيعري قد سبق أن أدرج ضمن تشكيلة كأس آسيا 2022 للمنتخب السعودي لكرة القدم، لذلك فهو يعتبر لاعبًا دوليًا أيضًا، وشارك لأول مرة مع المنتخب الوطني في 31 ديسمبر 2022، في مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية كبديل في الدقيقة 61 لصالح فهد المولد، لكنه حقق لقبًا واحدًا فقط في مسيرته، وهو كأس الملك 2022-21 مع الفيصلي.

سيرة محمد الصيعري

وتمثلت سيرة اللاعب السعودي محمد الصيعري بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل محمد عايدة الصيعري.

مولود 2 مايو 1993.

مكان الميلاد شرورة، نجران، السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الطول 1.80 م (5 قدم 11 بوصة).

مركز اللعب مهاجم.

النادي الحالي الاتحاد جدة، السعودية.

رقم القميص يرتدي القميص 80.

السنوات المهنية منذ 2013 – حتى الآن.

المنتخب الوطني أول منتخب سعودي.

معرف اللاعب يمكن الوصول إلى معرف اللاعب “”.

كم عمر محمد الصيعري

يبلغ العمر الحالي للاعب السعودي محمد الصيعري 29 عاما. ولد في شرورة بنجران بالمملكة العربية السعودية. في الثاني من مايو 1993 م بدأ لعب كرة القدم مع المجموعات السنية الشابة لنادي الاتحاد السعودي، قبل أن يوقع أول عقد احترافي له مع الاتحاد، ويلعب ضمن الدوري السعودي للمحترفين، ثم انتقل بين عدة سعوديين. قبل الانتقال إلى الفيصلي في 2022، ثم انتقل إلى الاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022.

ما هي الأندية التي لعب بها محمد الصيعري

لعب السعودي محمد الصيعري لعدة أندية في الدوري السعودي للمحترفين، وكانت مسيرته الانتقالية على النحو التالي

نادي الاتحاد خلال الفترة 2013-2015 (عقد انتقال).

نادي الحجر خلال الفترة 2015-2016 (عقد انتقال).

نادي الاتفاق خلال الفترة 2016-2022 (عقد انتقال).

نادي التعاون خلال فترة 2017 (معار من الاتفاق).

نادي الحزم خلال الفترة 2022-2022 (إعارة من الاتفاقية).

نادي الوحدة خلال الفترة 2022-2022 (عقد انتقال).

ربع سنوي للنادي خلال الفترة 2022-2022 (معار من الوحدة ثم عقد انتقال).

نادي إتحاد جدة خلال الفترة 2022 – حتى الآن (عقد إنتقالات).

احصاء محمد الصيعري 2022

آخر إحصائيات اللاعب خلال موسم 2022-22 موضحة بالجدول التالي

البطولات القارية منافسة المشاركات الأهداف بطاقه صفراء بطاقة حمراء تحول لم يتغير دقائق اللعب دوري أبطال آسيا مع الفيصلي 4 0 1 0 3 1 106 المجموع 4 0 1 0 3 1 106

البطولات المحلية منافسة المشاركات الأهداف البطاقات الصفراء البطاقات الحمراء تغير لم يتغير دقائق اللعب دوري المحترفين مع الفيصلي 12 1 3 0 9 3 288 كأس الملك مع الفيصلي 1 0 0 0 1 0 1 كأس السوبر مع الفيصلي 1 0 0 0 1 0 0 المجموع 14 1 3 0 11 3 289

من هو محمد الصيعري ويكيبيديا ، يعتبر اللاعب الذي تصدر محركات البحث من قبل المتابعين والعشاق لكرة القدم في المملكة هو محمد الصعيري والذي كان لاعباً في نادي الفيصلي السعودي ، وابرم اتفاق انتقاله الى نادي جدة ، كما تعرفنا على ما هي الأندية التي لعب بها محمد الصيعري .