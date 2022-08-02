من هو محمد الظواهري السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو محمد الظواهري السيرة الذاتية ، وهو احد الأسئلة التي سادت في الفترة الأخيرة نتيجة الإعلان الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل شقيقه الأكبر أيمن الظواهري زعيم جماعة الجهاد الإسلامي ، وجاء ذلك الأمر لعملية سرية نفذت مباشرة من بادين تابعوا معنا .

من هو محمد الظواهري

محمد الظواهري ناشط إسلامي مصري، وهو الأخ الأصغر لزعيم القاعدة أيمن الظواهري. عمره 68-69 سنة. ولد في مدينة الدقي بمحافظة الجيزة عام 1953. حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة. وانضم إلى حزب الجهاد الإسلامي المصري، والذي كان في بداية انضمامه إلى الحركات الإسلامية المتطرفة، اعتقل مرتين وكان سابقًا أحد المتهمين الغيابيين في اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات. كما تورط في عدة قضايا إرهابية.

سيرة محمد الظواهري

عاش الظواهري حياته متنقلاً بين عدة دول بسبب نشاطه الديني والمهني المتقطع، بالإضافة إلى نشاطه في هيئة الإغاثة الإسلامية، حيث زار الدول الإسلامية حيث بنى المدارس والعيادات والمرافق الخدمية كمهندس.

الاسم والنسبة محمد الظواهري.

اسم الأب ربيع الظواهري.

اسم الأم أميمة عزام.

الشهرة محمد الظواهري – بالإنجليزية “محمد الظواهري”.

تاريخ الميلاد مواليد 1953 م.

مكان الميلاد الدقي – محافظة الجيزة – مصر.

العمر 68-69 سنة.

الجنسية مصري.

دين الاسلام.

العقيدة سلفي متشدد.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال ستة اطفال.

المؤهلات بكالوريوس هندسة مدنية.

الما الأم جامعة القاهرة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة مصرية.

المهنة ناشط إسلامي – مهندس مدني.

سنوات العمل بدأ الظواهري نشاطه المهني كمهندس معماري في المملكة العربية السعودية منذ عام 1974.

فعاليات محمد الظواهري شقيق زعيم القاعدة

وفيما يلي تسلسل أنشطة الظواهري منذ تخرجه من الجامعة

في عام 1974 انتقل إلى المملكة العربية السعودية وانضم إلى شركة إنشاءات عقارية.

وأدين عام 1981 بتهمة المشاركة في اغتيال السادات.

عمل مهندسًا في هيئة الإغاثة الإسلامية.

التحق بأخيه أيمن بالسودان كأول خطوات التجمع للجهاد.

انفصل عن أخيه وانتقل إلى اليمن وعاد للعمل كمقاول.

وقد أدانته محكمة ألبانية ليتم اعتقاله عام 1999 وتسليمه إلى القاهرة.

أطلق سراحه، لكن اعتقل مرة أخرى بعد أيام بتهم عسكرية، واستمر الاعتقال حتى 2012.

وبعد الإفراج عنه ادعى الاعتدال لكنه طالب في المقابل الأمريكان بعدم السيطرة على بلاد الإسلام.

اعتقل مرة أخرى بعد الإطاحة بمرسي وأفرج عنه في 2016.

كتب محمد الظواهري

قدم الظواهري في حياته عدة كتب إسلامية كان الغرض منها نشر فكره كناشط إسلامي، وهي كالتالي

“جريمة العصر”.

“هل صحيح أننا نقاتل فقط أولئك الذين قاتلونا” الكتاب الذي رد فيه على الشيخ عايض القرني.

مؤلف يحذر الشباب من السفر بنية الجهاد.

حكم دخول الأحزاب تطبيق الشريعة والترشح لرئاسة مصر.

محمد الظواهري تويتر

للناشط محمد الظاهري حساب رسمي على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، يتابعه قرابة 9000 متابع، يقدم من خلاله ندوات وندوات دينية وتعليمية وفقهية. جديد مباشرة.

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