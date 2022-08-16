من هو محمد بن هادي بن قرملة حاكم نجد ، قد سعى العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول معرفة اهم المعلومات حول إحدى الشخصيات التي عرفت على مر التاريخ ببروزها والتي ظهرت داخل المملكة وهو محمد بن هادي بن قرملة ، مما كان له دور كبير في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل مدينة نجد السعودية طوال فترة حكمه لها ، حيث خاض العديد من المعارك من أجل أن تحصل المدينة على الأمن من جميع الجوانب ، تابعوا معنا .

من هو محمد بن هادي بن قرمله والي نجد

محمد بن هادي بن غانم بن زاكان وبن غانم بن حسن السحيمي القحطاني هو شيخ وأمير وشاعر قبيلة القحطان، ويعتبر محمد من أشهر التاريخ في تلك الحقبة، حيث شهده العديد من القبائل في ذلك كان الشيخ صاحب السيادة، مشبعًا وقويًا، وكانت حياته عبارة عن سلسلة من الأحداث التي كتبها التاريخ النجدي، بالإضافة إلى كونه شاعرًا له العديد من القصائد، تولى حكم الإمارة بعد وفاة والده، و كان في ذلك الوقت في مرحلة الشباب حيث تمتع بالقوة والتأثير المعروفين لكثير من الأمراء والحكام في عصره.

سيرة محمد بن هادي بن قرمله

يعد محمد بن هادي من الشخصيات المعروفة في كتب تاريخ نجد، ومن أبرز المعلومات عن سيرته ما يلي

الاسم محمد بن هادي بن غانم بن زاكان بن حسن السحيمي القحطاني.

الاسم المستعار محمد بن هادي بن قرمله.

تاريخ الميلاد 1205 هـ، الموافق 1790 م.

مكان الميلاد وادي أعماق، وسط نجد، المملكة العربية السعودية.

المهنة أمير وشاعر وشيخ قبيلة قحطان.

مدة الحكم 61 سنة من عام 1226 هـ إلى عام 1287 هـ.

الوفاة توفي سنة 1287 هـ.

مكان الوفاة وادي العمق – وسط نجد.

سبب الوفاة توفي بسبب الشيخوخة.

متى حكم محمد بن هادي بن قرمله

تولى محمد بن قرمله حكم نجد بين عام 1226 هـ، بعد وفاة والده وكان في مرحلة الشباب في معركة وادي الصفراء. طوال فترة حكمه كانت مدينة نجد في طور التقدم، لذلك أطلق عليها اسم سلطان نجد، حيث كان الدرع الواقي للمدينة من أي خطر يحوم حولها، لذلك خاضت من أجلها معارك حاسمة كثيرة، لذلك اسمه من الأسماء التاريخية المعروفة في ذلك الوقت.

من هي والدة محمد بن هادي بن قرمله

والدة محمد بن هادي هي قرمله بنت شاهر من الخنافير القحطاني، حيث عُرف محمد بهذا الاسم نسبة إلى والدته بعد وفاة والده باكراً. والاسم حتى بعد وفاته – رحمه الله – لا يعرفه إلا ابن قرمله، وهذه عادة قديمة عند العرب لإعطاء الكثير من الأولاد نسب أمهاتهم.

متى مات محمد بن هادي بن قرمله

توفي محمد بن هادي بن قرمله عام 1287 هـ بسبب تقدمه في السن، إذ كان يبلغ من العمر آنذاك 90 سنة. ودفن في مسقط رأسه بوادي العمق وسط نجد بالمملكة العربية السعودية. بوفاته فقد نجد أحد حكامها البارزين الذين قضوا شبابهم في المعارك، وما ميزه شجاعته وقوته لاستقرار مدينة نجد.

من هو محمد بن هادي بن قرملة حاكم نجد ، يعد ضمن الشخصيات القديمة وأشهرها في حكمه لمدينة داخل المملكة السعودية والتي عرفت بهده بالمدينة التي تنعم بالأمن والاستقرار من شتى جميع جوانب الحياة والتي خاض العديد من المعارك لتامينها .