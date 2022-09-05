من هو مدرب الاهلي المصري الجديد ، قد تصدر التسائلات من قبل المشجعين والمتابعين لنادي الأهلي المصري محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول التعرف على المدرب الذي تم تعينه خلال الأوقات الأخيرة ، ويعتبر من الأندية التي تعثرت حسب رؤية نظر الجماهير خلال الموسم الماضي بعد خسارته في الحصول لعى لقب بطل أفريقيا ، رغم الجهود الجبارة التي بذلتها إدارة النادي ولاعبيه، تابعوا معنا .

من هو المدرب الجديد للأهلي المصري

لا يزال اسم المدرب الجديد للأهلي المصري صعبًا على وسائل الإعلام، حيث لم يتم حتى الآن اختيار المدرب الذي سيقود القلعة الحمراء في الموسم والمزايا المحلية والدولية القادمة. وكان الأخير الأفريقي (جروس – كيروش – فايلر – والمدرب السابق موسيماني) من بين الأسماء المحتملة للمهمة، ودخل الألماني ماركو روز القائمة مؤخرًا، وهو المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند، حيث يعتبر من بين الجزء العلوي من تلك الأسماء حاليا.

مدرب الأهلي الجديد روزا

وبحسب الصحف المصرية المحلية، فإن ماركو روز هو المدرب الأقرب لتولي دفة القلعة الحمراء، وماركو روز مدرب كرة قدم ألماني يبلغ من العمر حوالي 46 عامًا. ولد في لايبزيغ بألمانيا الشرقية في 11 سبتمبر 1976 م. تدرب مؤخرًا على بوروسيا دورتموند وأحضره إلى المربع الذهبي، لاعب متقاعد ظهر في خط الدفاع، ولعب لأبرز الأندية الألمانية، واقتصرت مسيرته كلاعب على 11 عامًا، دخل عالم التدريبات فيها. 2010 من خلال فريق Mainz 05 الثاني، ثم الأندية المدربة (Locomotive Leipzig – Red Bull Salzburg – وأخيراً Borussia Dortmund.

من هو المدرب الجديد للأهلي 2022

مدرب الأهلي خلال الموسم الماضي كان المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذي استقدم مدربا للطوارئ لإكمال المهمة التي بدأها المدرب الوطني سامي كومسان بانتظار اختيار مدرب أجنبي متمكن. ريكادو يبلغ من العمر 47 عامًا. ولد في 11 نوفمبر عام 1974 م، ظهر لاعب كرة قدم سابق كجناح، دب الأهلي لفترة وجيزة حتى نهاية الموسم الماضي، والأخير دخل عالم التدريب عام 2005 م، ثم انتقل بين عدة أندية متفاوتة المستويات، في عام 2022 م انتقل إلى الأهلي بتكلفة باهظة للاعب والنادي، لكنه طرد من أجل النتائج المخيبة للآمال.

صفقات الأهلي الجديدة

يستعد الأهلي للموسم المقبل بقوة لتحسين صورته أمام جمهوره، ومن المتوقع أن يعلن النادي خلال ساعات اسم مديره الفني الجديد، حيث يتواجد أعضاء الإدارة حاليًا في ألمانيا لتحديد معالم هويته وصفقته، وبالنسبة لعقود اللاعبين، لا تزال الجهود قائمة لتشمل إبراهيم عادل لاعب خط الوسط في بيراميدز، حيث أن استقطاب الأخير من أبرز الانتقالات المحتملة للنادي، ويمكن للصفقات الأخرى أن تقتصر على الأسماء التالية

سيراميكا كليوباترا لاعبو نادي مصطفى سعد ميسي وشادي حسين.

عازف إنبي مصطفى شلبى.

لاعب المستقبل رضا بوبو.

لاعب الترجي التونسي محمد بن رمضان.

يجري التفاوض مع ثلاثة أسماء أجنبية دون الكشف عن هوياتهم.

من هو مدرب الاهلي المصري الجديد ، نادي الاهلى هو احد الاندية البارزة داخل الجمهورية المصرية والذي لديه قاعدة جماهرية كبيرة داخل عالم كرة القدم ، وحظية بالفوز بالعديد من البطولات خلال مسيرته الكروية ، وتم العمل على وضع مدرب أجنبي وجاء ذلك الأمر لينهض النادي ويحفظ سمعته .