من هو مدرب تشيلسي الجديد ؟، بعد اقاله المدرب توماس توخيل فقد قام نادي تشيلسي بإقالة مدرب النادي الأول والفريق الأول في الدرجة الأولى من تدريب النادي، وذلك بعد الخسارة في دوري ابطال أوروبا في المجموعة الأولى من دوري ابطال أوروبا، وكان نادي تشيلسي في هذا الموسم لم يحقق اي من الأرقام المتوقعة منه تلقى العديد من الخسائر وتم اقاله توماس توخيل اثر هذه الواقعة، وينتظر محبي النادي تعيين مدرب جديد ليقود الفريق الي الفوز في كافة الدوريات.

مدرب تشيلسي الجديد 2022

بعد اقاله نادي مدرب نادي تشيلسي الجديد توماس توخيل ينتظر عشاق نادي تشيلسي المدرب الجديد للأنضمام الى النادي وحتى هذه اللحظة لم يتم تعيين مدرب جديد الى نادي تشيلسي، بعد اقاله مدرب النادي الاول توماس سيتولى قيادة الفريق مجموعة من النادي تشرف على تدريبه الى ان يتم احضار مدرب جديد للنادي.

انجازات توماس توخيل مع تشيلسي

حقق مدرب نادي تشلسي توماس توخيل العديد من البطولات مع النادي منها بطوله دوري ابطال اوروبا بتغلبه على فريق مانشستر سيتي وبطوله كاس العاالم للأندية وبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، هذا وقد كان لتوماس توخيل دورا كبيرا في النادي اتوج مع النادي بطولات خلدها التاريخ، اضافة الى انه قام بإبتكار فريق قوي جدًا لنادي تشيلسي بخطط لعب مميزة.

توماس توخيل ويكبيديا

توماس توخيل هو مدرب الماني من مواليد 29 من شهر أغسطس لعام 1973 ، كان لاعبًا سابقا ودرب نادي بروسيا دورتموند ونادي باريس سان جيرمان، وفي النهاية درب نادي تشيلسي وتم اقالته من نادي تشيلسي في عام 2022، ولد في المانيا وانتهت مسيرته في سن ال 25 عاما نتيجة الإصابة التي تلقاها وهي اصابة مزمنة أوقفته عن اللعب، وتولى تدريب النوادي بعد هذه الحادثة.

اكد النادي بعد اقاله توماس توخيل انه سيقوم بتعيين طاقم تدريبي مؤقت سيتولى تدريب فريق البلوز تشيلسي وذلك تحضيرا للمباراة القادمة، على ان يتم تعيين مدرب فني جديد في اسرع وقت ، حيث لم يظهر النادي اي اهتمامات باي من مدربي العالم لحتى هذه اللحظة.