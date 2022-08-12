من هو مدرب نادي العربي القطري ، تسائل العديد من الأفراد من محبين كرة القدم حول الوطن العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام ، حول المدرب الذي يقود نادي قطر العربي ، و الذي استطاع لفت أنظار الشارع الرياضي إلى استخاذ المدرب الوطني ، ويرجع ذلك الى النتائج الجيدة التي قام بتحقيقها مع القلعة الحمراء خلال الموسم الماضي ، تابعوا معنا .

من هو مدرب النادي العربي القطري

مدرب النادي العربي القطري يونس علي رحمتي رياضي قطري من أصل إيراني. عمره 38 سنة. ولد في 3 يناير 1983 م ونشأ في الدوحة عاصمة قطر حيث ولد ولعب لأنديةها. بدأ مسيرته الرياضية الاحترافية كلاعب في النادي الأهلي القطري، ثم انتقل بين ناديي الريان وأم صلال قبل أن يعود إلى ناديه الأم الذي اختتم معه. مسيرته كلاعب عام 2017 م، أجرى دورات تدريبية وتوجه إلى عالم التدريب من بوابة نادي قطر المرخية إلى النادي العربي الموسم الماضي.

السيرة الذاتية يونس علي رحمتي

برع يونس علي رياضياً كلاعب خط وسط بين ثلاثة من الأندية القطرية الكبرى، وتمكن من تحسين نتائج الأندية التي تولى القيادة فيها خلال مسيرته التدريبية. فيما يلي أبرز ما في سيرة يونس علي

الاسم الحقيقي يونس علي رحمتي – بالفارسية “يونس علي رحمتي”.

اسم الأب علي رحمتي

الشهرة يونس علي

تاريخ الميلاد 3 يناير 1983 م.

مكان الميلاد الدوحة – قطر.

العمر 38 سنة.

مكان الاقامة الحالي الدوحة – قطر.

الجنسية قطري الجنسية.

الأصل فارسي – إيراني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال غير معروف.

التحصيل الأكاديمي دورات تدريبية في كرة القدم.

ألما ماتر أكاديميات FIFA.

اللغة الأم العربية – لهجة قطرية.

لغات أخرى إنجليزي – إيراني.

المهنة مدرب كرة قدم – لاعب متقاعد.

النادي الحالي العربي القطري.

مسيرته الرياضية بدأ علي يونس مسيرته الرياضية كلاعب منذ عام 2000 م – حتى الآن.

العربي القطري يجدد عقد مدربه

وجدد العربي عقد مدربه الشاب يونس علي الذي قاد النادي خلال الموسم الماضي خلفا للايسلندا هايمير هالجريمسون. وصعد العربي إلى المركز الرابع برصيد 36 نقطة في 22 مباراة فاز منها في 11 مباراة وثماني هزائم وثلاثة تعادلات.

النادي العربي القطري

العربي نادي رياضي قطري، مقره العاصمة الدوحة، ويلعب فريقه الملقب بنادي الأحلام باسم العاصمة، وهو أحد أهم أنديه. لعام 1952 م، بينما يعتبر هذان الناديان من أوائل الأندية الرياضية القطرية التي شاركت في تأسيس الاتحاد الرياضي بدولة قطر عام 1965 م، قدم النادي عشرات الأسماء اللامعة في عالم الرياضة سواء في النوادي أو الفرق أو حتى المدربين، وأطلق عليها جماهيرها اسم القلعة الحمراء.

رئيس النادي العربي القطري

استطاع الشيخ تميم بن فهد آل ثاني، الفوز بمنصب رئيس النادي العربي لمدة أربع سنوات تمتد من سبتمبر 2022 حتى سبتمبر 2024 م. وأعرب الشيخ تميم عن سعادته بالثقة التي تلقاها من الجمعية العمومية للعربي، معلنا أنه يجهز خطة عمل واستثمارات لدعم قدرات النادي. وأكد بيان اللجنة أن هناك قائمتين في السباق الانتخابي انسحبتا من قائمة العربي وبقيت قائمة الشيخ تميم فتم الموافقة عليها.

نادي العربي القطري تويتر

تمتلك إدارة ريد كاسل حسابًا رسميًا على موقع تويتر تم إنشاؤه خلال عام 2011 للتواصل مع جماهير النادي ومشاركة الأخبار المتعلقة به.

وفي الختام لمقالنا هذا تعرفنا على من هو مدرب نادي العربي القطري ، والذي استطاع تحثيق انجازاً كبيراً خلال ادارته الفنتية لفريق قطر العربي ، مما دفع النادي الى تجديد عقده للاستفادة من خبرته في المجال التدريبي ، رغم قلة سنوات الخبرة في ذلك المجال والتي تقدر بثلاث سنوات .