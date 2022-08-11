من هو مدير الشؤون الصحية بالرياض ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على المدير الذي يترأس الشؤون الصحية في مدينة الرياض داخل المملكة العربية السعودية ، حيث إنتشرت تلك التسائلات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي مدير الشؤون الصحية بالرياض ، وهو شخصية المشهورة في القطاع الصحي الذي ترك أثرا كبيرا وإصلاحات متكاملة في كل منصب شغله عُرف مدير الشؤون الصحية بأنه الرجل الأول في المجال، وللكفاءة العالية ، فمن هو مدير الشؤون الصحية بالرياض، تابعوا معنا .

المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض

الإدارة العامة للشؤون الصحية هي السلطة العامة القائمة على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين في منطقة الرياض والمناطق التابعة لها. توفر مديرية الصحة أقصى درجات الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية. كما أنها مسؤولة بالدرجة الأولى عن متابعة القطاع الصحي في العاصمة والاحتياجات العامة للمرافق الصحية. المديرية تحت جناحها مستشفيات وعيادات صحية بالرياض. كما يقدم بعض الخدمات الإلكترونية الخاصة لإدارة الطوارئ وغيرها.

من هو مدير الشؤون الصحية بالرياض

مدير الشؤون الصحية بالرياض الممرض الدكتور حسن بن علي الشهراني. ولد الدكتور حسن في العاصمة الرياض حيث تلقى تعليمه العالي. انتقل لدراسة العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في التمريض. بدأ عمل حسن وكان الشهراني في القطاع الصحي في بداية الألفية حيث شغل عدة مناصب في مدينة الملك سعود الطبية. في مايو 2022، تم تعيينه مديرًا للشؤون الصحية بالرياض، ومُددت ولايته لعام آخر، منتصف عام 2022.

سيرة حسن بن علي الشهراني

يعتبر الدكتور حسن بن علي الشهراني من أبرز الشخصيات الطبية في المملكة العربية السعودية، لذلك نبرز بياناته الشخصية المتوفرة من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل حسن بن علي بن عبد الله الشهراني.

الاسم الانكليزي حسن الشهراني.

الإسم المستعار د. حسن الشهراني.

الميلاد غير معروف ويقدر في سبعينيات القرن الماضي.

العمر يقدر في العقد الخامس من العمر.

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السعودية.

الإقامة العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين الدين الإسلامي.

العقيدة أهل السنة والجماعة.

المؤهلات بكالوريوس تمريض وماجستير في علوم التمريض ودكتوراه في نفس المجال.

ألما ماتر جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، جامعة أولستر في بريطانيا.

الوظيفة الحالية القائم بأعمال مدير عام الشؤون الصحية بالرياض

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية، واللهجة السعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوجة غير معروفة.

مكان العمل وزارة الصحة بالرياض.

سنوات من النشاط بدأ العمل في القطاع الصحي منذ عام 2001 ويستمر حتى الآن.

مواقف حسن بن علي الشهراني

شغل حسن بن علي الشهراني عددًا من المناصب، بدءًا من حياته العملية في المجال الصحي. أما عن مناصبه

مدير قسم التمريض عام 2001.

القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون التمريض بمدينة الملك سعود الطبية.

المدير التنفيذي المشارك للتخطيط والتطوير بمدينة الملك سعود الطبية عام 2014 م

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف عام 2016.

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض عام 2022.

حسن بن علي الشهراني تويتر

مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور حسين بن علي الشهراني لديه حساب على تويتر. وينشر الشهراني آخر أخبار وزارة الصحة بالإضافة إلى الصور التي جمعها ولي العهد ونتائج لقاءاته. جديد الشهراني في حسابه سواء من الناحية العملية أو الشخصية بالضغط مباشرة على الرابط ““.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول أحد الشخصيات البارزة وذات الكفاءة العالية في الشؤن الصحية ، وهو مدير الشؤون الصحية بالرياض حسن بن علي الشهراني ، وسردنا أهم المعلومات عن شخصية وصولاً الى سيرته الذاتية وحسابه الرسمي على تويتر.