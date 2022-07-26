من هو مشعل الأحمد الجابر الصباح السيرة الذاتية ، لقد ذاع إنتشار إسم أحد الأمراء والنبلاء في دولة الكويت العربية وهو من الشخصيات التي تميزت بالشهرة داخل الكويت ، حيث دفع العديد من الاشخاص بالسؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول مشعل الأحمد الجابر الصباح ، وهو يشغل منصب نائب امير ولي العهد في الكويت وهو نواف الأحمد جابر ، تابعوا معنا .

من هو مشعل الأحمد الجابر الصباح – ويكيبيديا

مشعل الأحمد الصباح، ولي العهد وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في دولة الكويت، يحمل الجنسية الكويتية. ولد في دولة الكويت عام 1940 م. هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح. حصل على شهادة علمية من كلية هندن في بريطانيا. بعد التخرج تولى العديد من المناصب. في وزارة الداخلية الكويتية، حتى تولى رئاسة المباحث العامة، أصبح وليا للعهد في عام 2022 م بأوامر أميرية، وبايعته بالإجماع وأدى اليمين الدستورية في ذلك الوقت.

سيرة مشعل الأحمد الجابر الصباح

يعتبر مشعل الأحمد الصباح أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دولة الكويت، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح الجابر العبد الله بن الأمير صباح.

الكنية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

اسم الأب الشيخ أحمد الجابر الصباح.

اسم الأم مريم ماريت الحويلة.

تاريخ الميلاد من مواليد السابع والعشرين من سبتمبر عام 1940 م.

مكان الميلاد مدينة الكويت – دولة الكويت.

العمر عمره 81 سنة.

مكان الاقامة مدينة الكويت.

الجنسية كويتي.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الأبناء 12 من الأبناء، و 5 من الأبناء، و 7 من البنات.

التعليم تخرج من كلية شرطة هندون، المملكة المتحدة.

اللغة الأم العربية واللهجة الكويتية.

اللغة الثانوية إجادة اللغة الإنجليزية.

المهنة عسكري، سياسي.

آخر المناصب ولي عهد دولة الكويت.

سنوات نشاطه بدأ عمله من عام 1980 م حتى الوقت الحاضر.

كم عمر مشعل الأحمد الجابر الصباح

الشيخ مشعل الصباح يبلغ من العمر 81 عاما. ولد في دولة الكويت عام 1940 م. ينحدر مشعل من عائلة ملكية معروفة. والده هو الأمير العاشر لدولة الكويت أحمد الجابر الصباح، ووالدته الشيخة مريم رائدة الأعمال الإنسانية. لديه 9 إخوة وأخوات. درس المرحلتين الأساسية والثانوية في المدارس الملكية. في دولة الكويت. ثم سافر إلى بريطانيا للالتحاق بكلية الشرطة. بدأ حياته العملية في وزارة الداخلية. ثم أدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب ولاية العهد.

كم عدد زوجات الشيخ مشعل الأحمد

تزوج مشعل الأحمد الصباح مرتين في حياته، المرة الأولى كانت من الشيخة نورية صباح السالم الصباح، من سلالة الأسرة الحاكمة في دولة الكويت، وابنها الشيخ صباح السالم. أمير الكويت الثاني عشر. أما الزوجة الثانية منيرة بداح المطيري فلم يذكر الشيخ مشعل أي تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية. كان لمشعل 12 من زوجاته، 5 أبناء، 7 بنات.

ابرز مواقف مشعل الاحمد الصباح

تولى الشيخ مشعل الصباح العديد من المناصب السياسية والعسكرية في دولة الكويت منذ بداية دخوله المجال السياسي، ومن أبرز مواقعه ما يلي

شغل منصب الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973 م.

الرئيس الفخري والعضو المؤسس للجمعية الكويتية لهواة الراديو.

نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير بين عام 2004 م حتى عام 2022 م.

– رئيس جهاز أمن الدولة ورئيس المباحث العامة برتبة عقيد بوزارة الداخلية من 1967 م حتى 1980 م.

تولى منصب رئيس ديوان شعراء النبط.

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