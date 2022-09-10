من هو مصمم ملعب ٩٧٤ وأهم المعلومات عنه ، تصدر محركات البحث حول التعرف على الشخص الذي عمل على تصميم الملعب 974 والذي يعرف كم النوادي الثمانية في دولة قطر والتي عملت على استضافة كأس المونديال العالم للعام 2022 ، يعتبر ملعب 974 من ابرز هذه الملاعب، ويقع تحديدا في مدينة الدوحة في دولة قطر ، ويعد الشخص الذي صمم ملعب 974 لأنه استطاع الوصول إلى تصميم دقيق للغاية وجميل بالإضافة إلى جذابية الملعب تابعوا معنا .

ملعب 974 ويكيبيديا

ملعب 974، أو كما كان يُعرف في السابق، هو ملعب رأس أبو عبود، وهو ملعب كرة قدم يقع في دولة قطر، وتحديداً في العاصمة الدوحة. هناك العديد من الأحداث المهمة أبرزها مباريات كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من التطورات داخل الملعب مما سينتج عنه تبريده من الداخل، ويتم ذلك من خلال الطاقة البديلة أو باستخدام الطاقة الشمسية، والتصميم المميز للمعلبات هو امكانية فكها وامكانية عملها لاستخدامها في مشاريع اخرى متنوعة تتعلق بالرياضة وغيرها.

من هو مصمم استاد 974

مصمم ملعب 974 هو المهندس المعماري ألبرت سبير، أحد المهندسين الرائدين على المستوى المحلي في ألمانيا. يتميز المهندس ببراعته في العديد من المجالات المختلفة، فهو طبيب جامعي ومخطط حضري. ولد ألبرت في العاصمة الألمانية برلين في 29 يوليو 1934 م، وتوفي عن عمر يناهز 83 عامًا في 15 سبتمبر 2017، وتبين أن وفاته كانت بسبب السقوط، وتوفي المهندس. بعد ما حققه. حقق خلال حياته العديد من الإنجازات المختلفة، حيث قدم العديد من الأعمال عالية المستوى في عدة مجالات أبرزها الملاعب الرياضية.

معلومات عن مصمم استاد ألبرت سبير 974

استطاع المهندس المعماري ألبرت تقديم تصميمات وأعمال مميزة للغاية، وكانت أبرز وأشهر أعماله على النحو التالي ميناء الدوحة، واستاد سعود بن عبد الرحمن، واستاد الشمال، واستاد أم صلال، ناهيك عن ملعب 974 الذي كان تم بناؤه بواسطة 974 حاوية من حاويات شحن المياه، ونتيجة لذلك، تمكن المهندس من الحصول على مجموعة واسعة من الجوائز و المختلفة، مثل Cross of Merit من جمهورية ألمانيا الفيدرالية، و Goethe Shield of Frankfurt، و عمل المهندس كموظف في جامعة كايزرسلاوترن للتكنولوجيا.

كم يكلف ملعب 974

وبلغت تكلفة ملعب 974 قرابة 500 مليون دولار، ويشار إلى أنه تم استخدام كل من المقاعد القابلة للفصل وحاويات السفن للعمل على بناء الملعب، وبالتالي من المتوقع أيضًا أن يتم العمل على تفكيك الملعب بعد نهاية مونديال قطر في قطر للعام الحالي إلا أن أبرز الأحداث المقرر إقامتها على استاد راس أبو عبود هي ربع نهائي مونديال قطر للعام الجاري 2022 م.

لماذا يسمى استاد 974 بهذا الاسم

يعود السبب الرئيسي لتسمية استاد 974 بهذا الاسم إلى سببين رئيسيين، أولهما أن الرقم 974 هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر. البحري، ونظرًا لتصميمه الفريد والمميز، فهناك إمكانية تفكيك الملعب واستغلاله في العديد من المشاريع الأخرى المختلفة، سواء كانت متعلقة بالرياضة أو غيرها، نظرًا لمساحته المميزة والواسعة التي تستقبل ما يقرب من أربعين ألفًا. متفرج على مقاعد الملعب المختلفة، ويذكر أن الملعب يقع تحت مسؤولية وملكية الاتحاد القطري لكرة القدم.

من هو مصمم ملعب ٩٧٤ وأهم المعلومات عنه ، من المعروف انه من النوادي الذي عرفت بجاذبية تصميمها ، يقع في العاصمة القطرية مدينة الدوحة ، والذي سيتم على أرضه بطولة كأس المونديال العالمي للعام الحالي عام 2022 .