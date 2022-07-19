من هو معتز برشم وكم عمره وما هي اصوله واهم المعلومات عنه

من هو معتز برشم وكم عمره وما هي أصوله واهم المعلومات عنه، يعتبر معتز برشم أبرز الشخصيات المعروفة في الوطن العربي ، كما أنه لاعب معروفة شارك في العديد من الالعاب الأولمبية في اليابان، اذ استطاع ان يحصل على العديد من الجوائز والألقاب المحلية والدولية، و سنتعرف بشكل أكبر على معتز برشم.

من هو معتز برشم ويكيبيديا

معتز برشم شخصية قطرية الجنسية، وهو من مواليد 1991، هاوي العديد من الرياضات، كما أنه يمارس ألعاب القوى، ومختص في القفز العالي، استطاع أن يحصل على العديد من الألقاب المحلية والدولية، كما أنه حصل على الميدالية الذهبية في بطولة الناشئين العالمية، وذلك بعد قفزة بارتفاع حوالي 2.30 متر، مما جعله ذلك لان يشارك في الأولمبياد لندن لعام 3.33 كما واستطاع ان يحقق على الميدالية البرونزية.

كم عمر معتز برشم

يبلغ اللاعب معتز برشم من العمر 30 عام، وهو من مواليد 24 يونيو 1991، لعب منذ صغره في الأولمبياد، في العاب القوى، وخاض العديد من المباريات، وحقق من خلالها على عدد كبير من الميداليات والألقاب، كما وحصل على أفضل رياضي في العالم لعام 2017، وشارك في أولمبياد طوكيو 2021، وقدم أداء رائع وقدر ان يحقق الميدالية الذهبية الثانية لدولة قطر.

معتز برشم السيرة الذاتية

من أبرز المعلومات حول اللاعب القطري معتز عيسى برشم السيرة الذاتية:

الاسم: معتز عيسى برشم.

الميلاد: 24 يونيو 1991.

العمر: 30 عاماً.

الطول: 189 سنتيمتر.

الجنسية: قطر.

الوزن: 65 كيلو غرام.

ألقاب: أفضل رياضي في العالم لعام 2017.

المهنة: رياضي، واثب عالي.