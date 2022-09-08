من هو مكس الأردني ؟ ،انتشر خبر خطوبه أبرز الناشطين التيك توك وهما ضحى التونسية ومكس بعد علاقة حب نشبت بينهم كانت منتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وانتهت بالخطوبة، رغم الأحداث التي جرت قبل الخطوبة وما زالت تلك العلاقة في قوتها ويعتبر ميكس هو من الشخصيات الذي برزت على منصة التيك توك ويمتلك قاعدة كبيرة من الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

من هو ميكس الأردني

هو محمد ويلقب بمكي ويعتبر من أشهر الشخصيات التي ظهرت على السوشيال ميديا وهو من أفضل صناع المحتوى في العالم العربي ويبلغ من العمر 22 عاما ويمتلك عده حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي على منصة اليوتيوب في تطبيق الفيسبوك مع صديقه هاني وبعد ذلك تم فتح حساب رسمي على منصة التيك توك وهذه الخطوة الأولى نحو النجاة واكتسب بعد ذلك شهرة كبيرة في العالم العربي، ويتابعه عدد كبير حول العالم.

من هي ضحى التونسية ويكيبيديا

ضحى التونسية هي فتاة تحمل الجنسية التونسية وتبلغ من العمر 20 عاما وتعود أصولها إلى تونس السوشيال ميديا واشتهرت على تطبيق التيك توك ولديه عدد كبير من المتابعين وتصدر اسمها عبر محركات البحث بعد انتشار الخبر خطوبتها من الناشط الاجتماعي مكس وهذا ما شهرها أكثر.

قصة حب مكس وضحى التونسية

تعتبر قصة حب ميكس وضحى من القصص الحقيقية التي ظهرت في وفاء الحب، مكس بعلاقة قوية مع الناشطة ضحى وهذا ما دفع مكس إلى تحقيق شهرة واسعة ومن جذب العلاقة بينهم فقطع الضحى مسافات كبيرة تتمكن من الوصول إلى صديقها مكس في الأردن.

حساب ضحى التونسية تيك توك

ظهرت بها عبر محركات البحث وأصبح كثير من المتابعين يبحثون عن حساب دفعه التونسية عبر مصر التيك توك وتقوم بها بتقديم الفيديوهات التي تجمعها مع خطيبها وتمتلك عددا كبيرا من المتابعين ويمكن متابعة حساب الناشطة ضحى التونسية من هنا.

ظهرت علاقة ضحى التونسية مع الشاب النشطة الاجتماعي ميكس الأردني وقد انتهت بالخطوبة وقد ظهرت وهي ترتدي عباءة مغربية ملتزمة بالعادات والتقاليد وظهر ميكس وهو يرتدي دشداشة أردنية.