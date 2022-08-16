من هو ملك اليوتيوب الامريكي 2022 ، خلال السنوات الأخيرة ذاع انتشار العديد من القنوات على منصة اليويتوب والتي تعد اكثر المنصات شهرة ، والتي حازة العديد من الاشخاص على الشهرة بشكل كبير نتيجة المحتوى الذي يتم نشره عبر القنوات الخاصة بهم ، و بالنظر إلى النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ، دفع العديد من الأفراد التسائل حول ملك اليوتيوب الامريكي 2022 على المستوى المحلي ومن هو الأكثر جاذبية للجمهور ، تابعوا معنا .

من هو ملك الولايات المتحدة يوتيوب 2022

ينتقل لقب American YouTube King هذا العام إلى مجموعة الكوميديا ​​الرياضية Dude Perfect، التي تمتلك قناة يوتيوب رسمية باسم الفرقة التي يملكها خمسة أشخاص وهم (توأم كوري وكوتون – جاريت هيلبرت – كودي جونز – تايلر توني )، الذين تداخلت هواياتهم السابقة في soccer Foot، خلال المدرسة الثانوية والكلية في جامعة Texas A&M، ساعدهم نجاح هذا النشاط في تحقيق أرباح ضخمة بفضل الشهرة التي مكنتهم لاحقًا من تقديم برنامجهم التلفزيوني الخاص.

قناة Dude Perfect على YouTube

تضم قناة Dude Perfect المخصصة لعالم الترفيه الرياضي أكثر من 58.1 مليون مشترك من جميع أنحاء العالم، ويتنافس أعضاء الفرقة الخمسة فيما بينهم لإظهار الحيل والحيل والمهارات الرياضية في رياضات معينة، ويمكنك متابعة الأخبار لأعضاء الفرقة وأخبارهم على YouTube من خلال زيارة القناة مباشرة “. .

قائمة قنوات اليوتيوب الأمريكية

القائمة التالية تتضمن أسماء أهم القنوات الأمريكية على اليوتيوب وأكثرها نشاطاً وتفاعلاً مع الجمهور، وهي بالترتيب التالي

قناة Dude Perfect – 58.1 مليون مشترك.

جينا ماربلز فنانة كوميدية أمريكية لديها 55 مليون مشترك.

قناة فيليبي نيتو – 44.4 مليون مشترك.

قناة Whinderss onnunes – 43 مليون مشترك.

Markiplier هو معلق أمريكي للألعاب لديه 33 مليون مشترك.

قناة Suns – مع 25 مليون مشترك، هي قناة كوميدية يملكها إيان أندرو هيكوكس ودانييل أنتوني باديلا.

Logan Paul Vlogs – كاتب ومغني راب وملاكم أمريكي مع 23.5 مليون مشترك.

قناة “FBE” – شركة إعلانات أمريكية أسسها الأخوان بيني ورافي فاين، وتضم 20 مليون مشترك.

قناة ليزا كوشي – ممثل كوميدي أمريكي لديه 17.4 مليون مشترك.

قناة فيليبي نيتو – 44.4 مليون مشترك.

قناة “Roman Atwood Vlogs” – محتال أمريكي يضم 15.5 مليون مشترك.

من هو ملك العالم على اليوتيوب

ملك YouTube العالمي هو فيليكس شالبرج، كوميدي سويدي يبلغ من العمر 32 عامًا، ولد في جوتنبرج بالسويد. من أهم مشاهير اليوتيوب في العالم كأفراد، بفضل براعته الشخصية التي ظهرت من خلال محتواه الكوميدي الترفيهي على قناته الخاصة، بدأ نشاطه على اليوتيوب عام 2010، وأصبح مشهوراً بعد ألعاب الرعب Let’s Play، درس إدارة التكنولوجيا والاقتصاد الصناعي في جامعة تشالمرز السويدية، لكنه توقف عن الدراسة في عام 2011 وكرس نفسه للعمل.

أشهر مستخدمي YouTube في العالم العربي

أشهر مستخدمي يوتيوب العرب هو حسن سليمان المعروف باسم “أبو فلة”، وهو ناشط اجتماعي كويتي. ولد في الكويت في 18 ديسمبر 1998 م، وعمره الحالي 23 سنة. يشتهر بتقديم المحتوى كمعلق صوتي في بعض الألعاب الإستراتيجية. كما واجه مؤخرًا محتوى كوميديًا، تعثرت أحلام أبو فلة المستقبلية في متابعة دراسته الجامعية بسبب قلة الحيلة، لذلك اضطر إلى ترك الجامعة والعمل قبل الذهاب إلى أنشطة YouTube. وصل عدد متابعيها في الوقت الحالي إلى 26.3 مليون مشترك، ليصبحوا أول مستخدم يوتيوب في العالم العربي.

من هو ملك اليوتيوب الامريكي 2022 ، تعتبر منصة اليوتيوب هي الطريقة المناسبة والتي تساعد الشخص على إظهار المواهب التي يمتلكها أمام الجمهور عبر العالم أجمع دون الانحصار داخل دولة ما أو قاعة ما ، و دون الحاجة إلى شخص ما لرعاية مواهبهم ، وهنالك عدد كبير منهم أصبح من أهم الأثرياء في العالم .