من هو ملك اليوتيوب السعودي 2022 ، لقد إنتشر خلال السنوات الأخيرة العديد من القنوات على منصة اليويتوب والتي تعد اكثر المنصات شهرة ، والتي حازة العديد من الاشخاص سواء من الذكور او الاناث الى الشهرة عبر المحتوى الذي يتم نشره عبر القنوات الخاصة بهم ، و بالنظر إلى النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ، دفع العديد من الأفراد التسائل حول ملك يوتيوب على المستوى المحلي داخل المملكة العربية السعودي، ومن هو الأكثر جاذبية للجمهور ، تابعوا معنا .

من هو ملك السعودية يوتيوب 2022

ملك السعودية يوتيوب هو محمد مشيع الغامدي صاحب قناة عائلة ممشية، حيث يمتلك أكبر عدد من الاشتراكات حيث بلغ نحو 22 مليون مشترك، وعدد المشاهدات يتجاوز 16 مليار ونصف المليار. عدد المشاهدات، وقناة مشيع هي قناة تستهدف الكبار والصغار، ويشارك محمد مشعي في مغامراته اليومية مع أبنائه من خلال تقديم محتوى شيق ومختلف.

سيرة مشائي الغامدي

بعد التعرف على أكبر مستخدم يوتيوب في المملكة العربية السعودية، نقدم معلوماته الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل محمد سعيد محمد ابراهيم مشائي الغامدي.

الاسم الانكليزي محمد مشيع.

مواليد 25 أبريل 1982 م.

مكان الميلاد برايتون.

الإقامة سابقًا في بريطانيا، وحاليًا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

الارتفاع 179 سم.

الوزن 78 كجم.

العرق عربي.

الديانة مسلم.

المؤهل بكالوريوس هندسة برمجيات.

ألما ماتر جامعة برايتون.

اللغة الأم اللهجة العربية السعودية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة مهندس تقني و YouTuber ومنشئ محتوى.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال 4 اطفال.

سنوات من النشاط بدأ نشاطه على اليوتيوب عام 2010 ويستمر حتى الآن.

من هم أفراد آل مشاع

يشارك مستخدم YouTube محمد مشعي أطفاله على قناته على YouTube، حيث يخوضون مغامرات وتحديات مع والدهم، من أجل

الطفل أنس عمره 14 سنة.

الطفلة إيمان مشاع الغامدي 12 سنة.

الطفل يوسف مشائي الغامدي 8 سنوات.

الطفل جاد مشائي الغامدي عمره سنتان.

الأب مشائي الغامدي 40 سنة.

من هو أشهر مستخدمي YouTube في العالم العربي

أشهر مستخدمي يوتيوب في العالم العربي هو صاحب قناة شفا يوسف. هي من أصل كويتي، وتقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة مع عائلتها. تستهدف قناة شفا الأطفال، حيث توفر محتوى تعليميًا وترفيهيًا. بلغ عدد المشتركين في قناتها على YouTube أكثر من 32 مليون متابع. بينما بلغ عدد مشاهدات القناة في الفيديوهات أكثر من سبعة عشر ونصف مليار مشاهدة، ورغم الانتقادات التي وجهت لمحتوى هذه القناة، إلا أنها ظلت في الصدارة.

أشهر مستخدمي YouTube في العالم

أشهر مستخدمي YouTube في العالم هو صاحب قناة “PewDiePie” السويدية التي احتلت المرتبة الأولى بسبب محتواها الترفيهي، وتضم قناة PewDiePie أكثر من 111 مليون مشترك، وتنشر هذه القناة مقاطع مضحكة بالإضافة إلى قناة اجتماعية خاصة. سلسلة لمالكها فيليكس البالغ من العمر 32 عامًا. في العاصمة السويدية جوتنبرج، بالإضافة إلى مقاطع عن الألعاب والتجارب في السويد وغيرها.

قناة عائلة مشاء على اليوتيوب

تجمع قناة عائلة موشاي بين الترفيه والتسلية، حيث توفر محتوى ترفيهيًا للأطفال من خلال يوميات غير عادية. يشارك أبناء مشيع في العديد من المغامرات حول العالم، وحياتهم اليومية بالإضافة إلى التحديات. لدى مشاع أكثر من 22 مليون مشترك على قناته، وللتعرف أكثر على محتويات القناة. للاشتراك أو المتابعة مباشرة، اضغط على الرابط “”.

من هو ملك اليوتيوب السعودي 2022 ، في ظل تعرفنا على ملك اليوتيوب في السعودية والتي تعد من الدول التي تقوم باستضافة العديد من المشاهير صانعي المحتى عبر منصة يويتوب الى أن محمد مشيع الغامدي صاحب قناة عائلة ممشية ، يعد صاحب قناة اليوتيوب الاكثر شهرة بلغت عدد الاشتركات بها الى 22 مليون .