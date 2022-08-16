من هو ملك اليوتيوب الكويتي 2022 ، لقد إنتشر خلال السنوات الأخيرة العديد من القنوات على منصة اليويتوب والتي تعد اكثر المنصات شهرة ، والتي حازة العديد من الاشخاص سواء من الذكور او الاناث الى الشهرة عبر المحتوى الذي يتم نشره عبر القنوات الخاصة بهم ، و بالنظر إلى النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ، دفع العديد من الأفراد التسائل حول ملك يوتيوب على المستوى المحلي داخل نظاق دولة الكويت العربية، ومن هو الأكثر جاذبية للجمهور ، تابعوا معنا .

من هو ملك الكويت يوتيوب 2022

ملك الكويت على موقع يوتيوب هو حسن سليمان صاحب قناة أبو فلاح أو أبو فلاح، وهو من أشهر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. يتناسب محتواها مع فئات مختلفة وقناتها متخصصة في الألعاب والترفيه والمقاطع المضحكة التي تجذب انتباه المشاهدين بشكل كبير، ويُذكر أن حسن قد مارس نشاطه المتميز خلال عام 2016 م، ولا يزال مستمرًا بنجاح مستمر. حتى الآن، حيث حصل على الدرع الفضي ؛ ومن ثم الذهبي ثم الماسي على التوالي من اليوتيوب وخلال السنوات التالية “2022، 2022، 2022″، وتميز أبو فلاح بكونه فاعل خير.

سيرة حسن سليمان أبو فلة

من أنجح الشخصيات التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي، والتي دعت إلى التعرف على أبرز المعلومات المتعلقة به والتي جاءت من خلال سيرته الذاتية على النحو التالي

الاسم الحقيقي حسن سليمان.

الاسم الانكليزي حسن سليمان.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار أبو فلاح / أبو فلاح.

مكان الاقامة دبي – الامارات العربية المتحدة / الكويت.

مكان الميلاد مدينة الكويت – دولة الكويت.

تاريخ الميلاد من مواليد 18 ديسمبر 1998 م.

العمر يبلغ الآن 23 سنة.

الحالة الاجتماعية عازب.

العلامة الفلكية ولد أبو فاله في برج القوس.

الجنسية غير معروف.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

المذهب غير معروف.

المؤهلات الأكاديمية الثانوية العامة.

التعليم لا يزال طالب جامعي.

اللغة الرسمية العربية – لهجة كويتية.

المهنة صانع محتوى، مستخدم YouTube عربي، ناشط اجتماعي.

سنوات العمل بدأ أبو فلاح نشاطه عام 2016 م – ومازال مستمراً حتى الآن.

كم يكسب ابو فلة من قناته على اليوتيوب

وتجدر الإشارة إلى أن مدوِّن اليوتيوب الكويتي أبو فلة يتمتع بأرباح كبيرة، بمتوسط ​​يقارب أربعين ألف دولار شهريًا، لكن راتبه غير ثابت، ووفقًا لمصادر عديدة، قد يتراوح راتبه الشهري بين 35 و 50 ألف دولار. شهريا، وتجدر الإشارة إلى أن ما يحدد راتب حسن سليمان هو عدد من المعايير المختلفة، أبرزها عدد المشاهدات التي نالت مقاطعه.

كم عدد المشتركين لدى ابو فلة على اليوتيوب

بلغ عدد المشتركين في قناة أبو فلة على منصة اليوتيوب حوالي 26.3 مليون مشترك، بحسب دراسة أجريت خلال شهر أغسطس من العام 2022 م، ليبين أن قناته الرسمية لديها عدد كبير جدًا من المتابعين من مختلف دول العالم، وليس على المستوى المحلي في دولة الكويت، وهذا يدل على الشعبية الكبيرة والواسعة التي يتمتع بها أور فالا على مستوى العالم، ويذكر أن أحد مقاطع الفيديو الخاصة به قد وصل إلى ما يقارب 3.53 مليار مشاهدة، بحسب دراسة بتاريخ 14 يوليو 2022. ميلادي.

رابط قناة أبو فلاح على اليوتيوب

قدم مستخدم اليوتيوب الشهير حسن سليمان الملقب بأبو فلة رابط قناته الرسمية على منصة اليوتيوب، والتي من خلالها يمكن لمختلف الأفراد زيارة قناته الرسمية والاستماع إلى محتوى القناة، والذي يمثله العديد من الفيديوهات المضحكة والمسلية التي حظي باهتمام كبير، ناهيك عن محتوى لعبة الفيديو الذي يؤديه حسن بشكل احترافي ومميز للغاية، ويمكنك زيارة قناته الرسمية من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

من هو ملك اليوتيوب الكويتي 2022 ، يعتبر ملك منصة اليويتوب داخل دولة الكويت والذي عرفه بدعمه لمخيمات اللجوء السورية ، والذي عمل على محتوى متخصصة في الألعاب والترفيه والمقاطع المضحكة التي تجذب انتباه المشاهدين بشكل كبير .