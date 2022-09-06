من هو مهاجم الاهلي السعودي الجديد ، قد اثار الاهتمام من قبل المتنابعين والمشجعين لأحد الاندية النادي الاهلي العملاق والذي عرف بتألقه في مجال كرة القدم ، مما تصدر محركات بحث حول اللاعب الجديد في منطقة اللهجوم لنادي الاهلي في المملكة العربية السعودية، حيث ضم العديد من اللاعبين الأجانب الذين حققوا النجاح والشهرة من خلال مسيرة كروية مليئة بالأهداف الحاسمة والمراوغات الرائعة ، تابعوا معنا .

من هو مهاجم الأهلي السعودي الجديد

القناص الجامايكي لويس جرابان هو المهاجم الجديد للنادي الأهلي السعودي، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر في 24 أغسطس 2022 م. وُلد لويس في المملكة المتحدة، وتحديداً في كرويدون، في 12 يناير 1988 م. يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية. يلعب في المركز الهجومي ولديه عشرات الأهداف مع الأندية التي شارك فيها منذ بداية مسيرته الكروية حتى هذه اللحظة.

سيرة لويس جرابان

فيما يلي نستعرض أهم وأهم المعلومات الشخصية عن لاعب النادي الأهلي السعودي الجديد لويس جرابان

الاسم الكامل لويس جرابان.

الاسم الانكليزي لويس جرابان.

مكان الميلاد كرويدون، إنجلترا.

تاريخ الميلاد 12 يناير 1988 م.

العمر 34 سنة.

الجنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.

مكان الاقامة المملكة العربية السعودية.

المهنة والنشاط لاعب كرة قدم.

مركز اللعب لاعب مهاجم.

النادي الحالي النادي الأهلي السعودي.

رقم القميص يحمل رقم القميص 7.

تاريخ الالتحاق 24 أغسطس 2022 م.

سنوات النشاط منذ 2004 م وحتى الآن.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

اللغة الأم الإنجليزية.

مسيرة لويس جرابان الكروية

شارك اللاعب البريطاني لويس جرابان مع العديد من الأندية الكروية الدولية والأوروبية وسجل العديد من الأهداف، وفيما يلي قائمة الأندية التي شارك فيها اللاعب لويس

سنوات نشطة اسم النادي عدد المباريات عدد الأهداف من 2005 م إلى 2008 م كريستال بالاس 10 مباريات هدف واحد من 2006 م إلى 2007 م أولدهام أثليتيك (على سبيل الإعارة) 9 مباريات لم يسجل من عام 2008 م حتى عام 2011 م ميلوول 56 تطابق 9 أهداف من 2010 م حتى 2011 م برينتفورد (معار) 29 مباراة 7 أهداف من 2011 م إلى 2012 م روثرهام يونايتد 43 مباراة 18 هدفا من 2012 م حتى 2014 م بورنماوث 87 مباراة 35 هدفا من 2014 م حتى 2016 م نورويتش سيتي 41 تطابق 13 هدفا 2017 م قراءة (قرض) 16 مباراة 3 أهداف من 2017 م إلى 2022 م سندرلاند (قرض) 19 مباراة 12 هدفا من 2022 م حتى 2022 م أستون فيلا (على سبيل الإعارة) 15 مباراة 8 أهداف من 2022 م حتى 2022 م غابة نوتنغهام 144 تطابق 54 هدفا من عام 2022 حتى الآن الأهلي السعودي —– —–

الأهلي السعودي يتعامل في سوق الانتقالات 2022

نجح النادي الأهلي السعودي في ضم العديد من اللاعبين المتميزين الذين حققوا النجاح من خلال أدائهم الكروي الرائع في الأندية التي شاركوا فيها، وفيما يلي قائمة اللاعبين الجدد بالنادي الأهلي

اسم اللاعب الفريق السابق نوع الصفقة ابراهيم الزبيدي تاي التحويل النهائي يوسف العبدلي الاتحاد التونسي بالمنستير التحويل النهائي رينان ريبيرو سبورتنج لشبونة نقل مجاني ليساندرو زوجاراي جامعة كاتوليكا التحويل النهائي لويس جرابان غابة نوتنغهام التحويل النهائي

من هو مهاجم الاهلي السعودي الجديد ، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي اسم اللاعب الجديد والذي التحق عبر الانتقالات الصيفية لكرة القدم الى أحد النوادي العملاقة في السعودية نادي الاهلي وهو اللاعب لويس جرابان ،يحمل الجنسية البريطانية ويبلغ من العمر قرابة 34 عام .